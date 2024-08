Clima úmido pode causar irritação e cansaço? Entenda

A- A+

A umidade é uma medida de vapor d'água no ar. E quanto mais quente fica, mais umidade o ar pode conter, disse Jessica Lee, coordenadora de programas públicos do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.



É por isso que um dia abafado de verão pode parecer muito mais pegajoso do que uma manhã nublada na primavera.

A alta umidade também pode impedir que seu corpo se resfrie de maneira eficaz, o que torna o calor ainda mais perigoso. Mas os especialistas dizem que há maneiras de se manter seguro — e sã.





Por que a umidade é tão terrível

A razão se resume ao nosso mecanismo de resfriamento principal: o suor.

Quando seu corpo superaquece, ele envia uma mistura de água e sal para a superfície da sua pele, onde sai pelos poros como suor, disse Anthony Mazzeo, professor de medicina de emergência na Penn Medicine. O suor em si não é o que resfria você, no entanto. É a física da evaporação.

“Quando o suor evapora, ele remove o calor do corpo”, disse Rahul Sharma, chefe de medicina de emergência do Weill Cornell Medicine e do NewYork-Presbyterian Hospital. O líquido requer energia para vaporizar. Quando o suor evapora da nossa pele, ele retira essa energia do calor do corpo, resfriando-nos.

O problema com a alta umidade é que o ar já está cheio — ou quase cheio — de umidade, afirmou Mazzeo. Isso impede que o suor evapore de forma eficiente. Quando o suor não pode evaporar, seu corpo não consegue se resfriar. E quando você não consegue se resfriar, seu corpo sua ainda mais.

“O suor se acumula na pele, o que nos faz sentir pegajosos e desconfortáveis”, explicou Sharma.

O que acontece com o seu corpo

Quando seu suor não pode evaporar de forma eficiente, o corpo precisa trabalhar mais para se manter fresco, segundo a Gauri Agarwal, professora associada de medicina clínica na Miller School of Medicine da Universidade de Miami. Isso pode causar exaustão e fraqueza.

E quanto mais você transpira, mais desidratado você fica, o que aumenta sua exaustão, disse ela.

Outro mecanismo de resfriamento que seu corpo usa envolve desviar sangue mais quente dos órgãos internos, incluindo aqueles do seu sistema digestivo, afirma Agarwal. Isso pode fazer você se sentir enjoado.

A alta umidade pode causar constrição brônquica, o que significa que suas vias respiratórias se estreitam, acrescentou Sharma. Isso é mais arriscado para pessoas com asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

O ar úmido também retém alérgenos e poluentes, disse ele, e o mofo cresce mais facilmente em condições úmidas. Tudo isso pode dificultar a respiração.

Como se manter seguro

O tempo quente e úmido pode ser miserável, mas geralmente podemos prevê-lo, pois a maioria dos aplicativos meteorológicos mostra a umidade relativa. Veja como se preparar.

Hidrate-se. Se a previsão estiver úmida, beba água antes de sentir sede, recomendou Agarwal. Isso ajuda a prevenir a desidratação que ocorre quando você sua demais. Bebidas esportivas, sucos e alimentos com alto teor de água também podem hidratá-lo. Mas, se possível, evite bebidas alcoólicas, que desidratam ainda mais, disse Mazzeo.

Reagende. Atividades intensas podem tornar seu corpo mais propenso a superaquecer, disse Kyle Enfield, professor associado de medicina da Universidade da Virgínia. Se você estiver planejando uma caminhada, um longo passeio de bicicleta ou outro exercício extenuante, pode valer a pena reagendar se você tiver flexibilidade. Você também pode planejar exercícios ao ar livre para as primeiras horas da manhã ou à noite, quando está mais fresco.

Fique na sombra. Muitas pessoas não percebem que o índice de calor — a temperatura "aparente" no seu aplicativo meteorológico — é calculado para a sombra, disse Lee. Ao sol, pode parecer até 15 graus mais quente, então tente evitar a luz direta do sol.

Vista-se apropriadamente. Roupas leves podem deixá-lo mais confortável quando você começar a suar excessivamente, disse Agarwal. Procure por tecidos respiráveis.

Procure ar circulante. Se você tiver um ar-condicionado, um dia úmido é o momento de usá-lo. Além de resfriar o ar, as máquinas também removem a umidade dele. Mas se você não tiver ar-condicionado, então Mazzeo recomendou abrir janelas e colocar água fria na frente de um ventilador. Isso circula o ar fresco, o que ajuda seu suor a evaporar.

Quando se preocupar

Doenças relacionadas ao calor são a principal causa de morte relacionada ao clima nos Estados Unidos, e a umidade torna o calor mais perigoso. Bebês e idosos são especialmente vulneráveis durante o calor e umidade extremos, disse Sharma, assim como pessoas com condições de saúde como diabetes ou doenças cardíacas.

Se você começar a se sentir tonto ou confuso, ou se perceber que alguém está vomitando ou falando de forma arrastada, pode ser hora de ligar para a emergência, disse ele.

