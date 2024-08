Cobrança não autorizada no INSS? Como analisar seu extrato corretamente

A- A+

Os descontos indevidos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem reduzir o valor do benefício e causar dificuldades financeiras para muitos beneficiários.

Por isso, monitorar o extrato regularmente é muito importante para garantir que todas as cobranças estejam corretas e que não haja erros que possam prejudicar você.

Neste artigo, vamos explicar como acompanhar seu extrato do INSS e o que fazer caso identifique descontos não autorizados. Continue a leitura!



Entenda a importância de monitorar seu extrato do INSS



Verificar seu extrato do INSS com frequência é uma medida preventiva para evitar problemas financeiros, como descontos indevidos ou erros nos pagamentos. Isso garante que seu benefício esteja sendo depositado corretamente e sem erros.

Se você utiliza produtos financeiros como o Empréstimo consignado, essa prática é ainda mais importante para garantir que os descontos estão corretos e dentro do esperado.

Além disso, o monitoramento frequente ajuda a identificar possíveis fraudes e permite que você tome as medidas necessárias para proteger seu benefício.



De acordo com uma pesquisa realizada no blog da meutudo, 22,6% dos participantes já foram vítimas ou conhecem alguém que sofreu um golpe relacionado ao INSS. Essas fraudes geralmente envolvem descontos indevidos ou o uso de dados pessoais sem autorização.

Confira o gráfico abaixo, que mostra o percentual de pessoas afetadas por golpes no INSS:



Reprodução

Esses dados ressaltam a importância de monitorar seu extrato regularmente, garantindo que seu benefício esteja protegido contra fraudes ou cobranças não autorizadas.



55% dos afetados são aposentados



A mesma pesquisa mostrou que 55% das vítimas de golpes no INSS são aposentados, o que torna esse grupo particularmente vulnerável.

Além disso, benefícios como o BPC/LOAS (18%) e pensão por morte (17%) também estão entre os mais afetados, como mostra o gráfico abaixo:

Reprodução

Esse cenário evidencia a necessidade de os aposentados acompanharem seus extratos de perto, garantindo que qualquer cobrança irregular seja rapidamente identificada e corrigida.



Como acessar e analisar seu extrato do INSS?



Acompanhar seu extrato do INSS permite que você verifique lançamentos, pagamentos e possíveis deduções. Nos próximos tópicos, mostramos como acessar seu extrato e o que deve ser conferido para garantir que tudo está correto.



Passo a passo para acessar o extrato no Meu INSS



Acessar o extrato do INSS de forma prática e segura é fundamental para garantir que seu benefício esteja correto.

Você pode consultar o extrato diretamente pelo Meu INSS, e para isso, o número do benefício do INSS é indispensável. Confira o passo a passo:



1. Acesse o portal Meu INSS pelo site ou aplicativo oficial

2. Faça login com seu CPF e senha cadastrada no gov.br

3. No menu principal, selecione a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”

4. Verifique se o número do benefício do INSS está correto

5. Após a confirmação, você pode visualizar e fazer o download do extrato com as informações sobre seus pagamentos e descontos



Como acompanhar no seu extrato do INSS?



Ao acessar seu extrato do INSS, é importante prestar atenção a alguns pontos principais para garantir que tudo está correto. Aqui estão os itens que você deve acompanhar:

Número do benefício do INSS: verifique se o número está correto, garantindo que o extrato corresponde ao seu benefício



verifique se o número está correto, garantindo que o extrato corresponde ao seu benefício Valores de contribuição: confirme se os valores creditados estão corretos e correspondem ao que foi prometido



confirme se os valores creditados estão corretos e correspondem ao que foi prometido Deduções: observe as deduções feitas no seu benefício, como possíveis descontos de empréstimo ou outras taxas, foram autorizados por você



observe as deduções feitas no seu benefício, como possíveis descontos de empréstimo ou outras taxas, foram autorizados por você Data dos pagamentos: certifique-se de que os pagamentos estão sendo feitos nas datas corretas e de acordo com o cronograma do INSS



certifique-se de que os pagamentos estão sendo feitos nas datas corretas e de acordo com o cronograma do INSS Saldo final: garanta que o saldo final do seu benefício está de acordo com o que deveria ser, após as deduções realizadas

O que são descontos indevidos?



Os descontos indevidos são cobranças feitas no seu benefício do INSS sem a sua autorização ou que não deveriam ser aplicadas. Esses descontos podem ocorrer por erro administrativo, fraudes, ou até em contratos de empréstimos consignados que você não reconhece. Identificar esses descontos é fundamental para proteger seu benefício e evitar maiores prejuízos financeiros.



Identificando descontos indevidos no INSS

Para identificar descontos indevidos no seu extrato, fique atento a:

Cobranças desconhecidas: verifique se há algum desconto que você não reconhece ou que não foi autorizado



verifique se há algum desconto que você não reconhece ou que não foi autorizado Valores divergentes: confira se os valores descontados, como os de um empréstimo consignado, estão corretos e conforme o que foi acordado



confira se os valores descontados, como os de um empréstimo consignado, estão corretos e conforme o que foi acordado Frequência das deduções: observe se algum desconto está sendo realizado de forma recorrente sem a devida justificativa

Se perceber alguma irregularidade no extrato, é fundamental agir rapidamente para proteger seu benefício.



O que fazer ao identificar descontos indevidos?



Caso identifique um desconto indevido, siga os passos abaixo para corrigir a situação:

1. Entre em contato com o INSS: use o portal Meu INSS ou ligue para o número 135 e reporte o problema

2. Contato com a instituição financeira: se o desconto estiver relacionado a um empréstimo ou outro produto financeiro, entre em contato com a instituição responsável

3. Solicite o estorno: uma vez comprovado o erro, solicite o estorno do valor



Agir rapidamente garante que você recupere o valor indevido e evita que a situação se agrave.



Dicas para proteger seu benefício do INSS



Proteger seu benefício do INSS é essencial para evitar fraudes e garantir que seu dinheiro esteja seguro. Confira algumas dicas importantes:

Monitore seu extrato com frequência: verifique seus lançamentos e certifique-se de que tudo está correto



verifique seus lançamentos e certifique-se de que tudo está correto Proteja seus dados pessoais: evite compartilhar informações sensíveis, como o número do benefício



evite compartilhar informações sensíveis, como o número do benefício Cuidado ao contratar um empréstimo consignado: antes de aceitar, entenda os termos e certifique-se de que os descontos serão feitos corretamente



antes de aceitar, entenda os termos e certifique-se de que os descontos serão feitos corretamente Ative notificações: configure alertas no portal Meu INSS para acompanhar suas movimentações



Acompanhar o seu extrato do INSS regularmente é muito importante para proteger seu benefício contra erros e fraudes. Produtos como o empréstimo consignado podem ser úteis, mas é importante que você os acompanhe para garantir que os descontos estão corretos. Com essas práticas, você mantém seu benefício seguro e suas finanças organizadas.

