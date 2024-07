A- A+

RENOVAÇÃO Colégio Santa Maria começa nova era e anuncia projetos Em visita à Folha de Pernambuco, diretores da escola e do Grupo SEB - que adquiriu o colégio em 2022 - explicam as mudanças que estão sendo implementadas e os novos objetivos

Tradição com foco na inovação do futuro é o lema que deverá guiar a nova fase do Colégio Santa Maria.

Em visita à Folha de Pernambuco, na tarde de ontem (30), representantes do Grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB) e do Colégio Santa Maria falaram sobre a nova gestão, planos para o futuro e a reorganização do sistema pedagógico

Estiveram presentes Alessandro Marques, head das Escolas de Alta Performance do Grupo SEB; Ana Milk, gerente de Operações do Colégio Santa Maria; Iranete Santos, diretora Geral; Ana Paula França, diretora Unidade de Boa Viagem; e Wilma Souza, diretora da Unidade do Paiva.

Adquirido em 2022 pelo Grupo SEB, a instituição se prepara agora para a abertura de uma nova e inédita unidade na Zona Norte do Recife e um segundo semestre letivo de mudanças e reestruturações.

A instituição segue as diretrizes do SEB, ancoradas nos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Mudanças

Apesar da aquisição em 2022, as mudanças de gestão e reformulações pedagógicas só começaram com força em 2024.

De acordo com Alessandro Marques, o tempo de espera foi necessário para não provocar desconforto na rotina de pais e alunos.

"As mudanças sempre chocam, mesmo quando acontecem de forma tranquila. No nosso caso, tentamos mexer pouco na estrutura durante os anos iniciais da aquisição. Porém, um outro modelo de gestão sempre acaba desajustando um pouco as pessoas", destacou.

Para ele, os primeiros anos foram de "conhecimento", necessários para avaliar com cautela o funcionamento da escola.

Além da reforma pedagógica, que contou com a contratação de Iranete Santos e Ana Paula França, o grupo anunciou uma unidade na Zona Norte da capital pernambucana, que deverá ser entregue até, no máximo, 2026.

O plano de mudança tem duas alternativas: fazer uma aquisição ou construir uma unidade própria.

No primeiro caso, a entrega deve acontecer mais cedo, ainda em 2025.

Obras também vão reformular a estrutura da unidade de Boa Viagem, que terá a entrega da primeira fase entre o final de outubro e início de novembro.

Nesta etapa, os alunos vão receber uma nova fachada e uma revitalização do pátio interno.

Contexto

O cuidado também se reflete na preocupação com o contexto educacional de Pernambuco, que apresenta provas específicas para as faculdades particulares de medicina e para o ingresso na Universidade de Pernambuco (UPE).

Segundo Marques, a prioridade do Grupo SEB é adequar o material pedagógico de acordo com as necessidades dos alunos.

O foco nas habilidades socioemocionais também é um ponto importante na nova etapa estabelecida pelo SEB.

"Claro que precisamos entregar excelência acadêmica, mas também é preciso construir princípios e valores. Sem essa base ética, se destrói qualquer coisa que possa ser construída", ressaltou Iranete Santos.

