ACIDENTE Colisão entre duas motos deixa feridos no bairro de Casa Caiada, em Olinda Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência

Uma colisão entre duas motos deixou três pessoas feridas, na manhã desta quarta-feira (18), no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência por volta das 5h, uma mulher de 35 anos, que estava na garupa de uma das motos, foi atendida no local.

"Ela apresentava escoriações e queixa de dores no pescoço e clavícula", informaram os bombeiros, acrescentando que a vítima foi conduzida para um hospital particular na cidade.

O sinistro, que aconteceu nas proximidades do Banco do Brasil, ainda deixou outras duas pessoas feridas.

Uma delas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a outra dispensou socorro.

O Samu afirmou ter levado a vítima ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Por causa da colisão, o trânsito ficou levemente congestionado no local até ser concluído o atendimento à ocorrência.

