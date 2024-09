A- A+

Recife Colisão entre moto e ônibus deixa mulher ferida no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife Acidente aconteceu na ladeira do UR-1, por volta das 7h30

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus deixou uma mulher ferida, na manhã desta terça-feira (17), no Ibura, Zona Sul do Recife.



O acidente aconteceu na ladeira do UR-1, por volta das 7h30. A vítima, uma mulher de 35 anos, que não teve o nome divulgado, ficou ferida e precisou ser socorrida.



Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, a mulher foi encaminhada ao Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste do Recife.

Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima. O ônibus envolvido no acidente é da empresa Metropolitana.



Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) pediu que informações sobre o ocorrido fossem apuradas diretamente com a empresa do coletivo.



A Metropolitana, por sua vez, ainda não respondeu aos questionamentos.

