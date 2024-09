A- A+

Artes Cênicas Feteag abre sua 33ª edição com espetáculo no Recife, nesta terça-feira (17) Festival de Teatro do Agreste segue até o dia 29 de setembro, com programação também em Caruaru

Recife e Caruaru estão entrelaçadas pelas artes cênicas. É que as duas cidades sediam mais uma edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag), que começa hoje, com programação totalmente gratuita de espetáculos, residência artística e ações formativas de artistas vindos de dez estados brasileiros.

Em seu 33º ano, o evento recebe 20 trabalhos, até o dia 29 de setembro. “Atrair o público é uma tarefa difícil, ainda mais em meio a tanto bombardeio de mídia, mas é importante acessar esse consumidor de coisas mais imediatas. Fico muito feliz, porque a gente está conseguindo trazer um público muito jovem nos últimos anos”, celebra Fabio Pascoal, produtor e idealizador do festival.

A agenda do Feteag começa pela Mostra Recife, levando para os palcos da Capital pernambucana duas montagens cariocas. A primeira delas é "Zona Franca", da Cia Suave, em cartaz no Teatro de Santa Isabel hoje e amanhã, a partir das 19h, que dá continuidade à pesquisa da companhia sobre a relação das danças urbanas e populares do Brasil.



“Meu Corpo Está Aqui”, da Fábrica de Eventos, poderá ser vista no Teatro Hermilo Borba Filho na quinta (19) e na sexta-feira (21), às 19h. Protagonizada por atores e atrizes PCDs, a peça parte das experiências pessoais do elenco para falar das pulsões e obstáculos encontrados por eles em suas descobertas afetivas e sexuais.

A partir deste sábado (21), o festival pega a estrada rumo ao Agreste. Em Caruaru, a Mostra Argemiro Pascoal abre com a estreia nacional de “O Velho Relojoeiro e as Voltas do Tempo”, da Trupe Motim, do Ceará, no Teatro Lycio Neves, às 17h. Na mesma data, às 20h, a atriz paulista Renata Carvalho encena “Manifesto Transpofágico”, no Teatro Rui Limeira Rosal.

Outras obras completam a mostra. Entre os destaques, está “Violento”, solo do ator mineiro Preto Amparo que propõe um diálogo entre a ancestralidade e a vida do jovem negro urbano. Segundo Fabio Pascoal, a curadoria de ambas as mostras busca o diálogo.

“Essa é a ideia do festival: levar para o Interior do Estado um recorte significativo das produções contemporâneas, sejam locais, nacionais ou internacionais, sempre pensando no Sul Global. Estamos sempre pensando em valorizar as diferenças e minorias, procurando potencializar essas vozes dentro da programação”, conta.

A Mostra PE ocupa o Teatro Rui Limeira Rosal com espetáculos pernambucanos, começando por “AnTígona - A Retomada”, de Márcia Luz, no dia 23, às 19h. Completam a lista “Senhora”, “Dois Perdidos Numa Noite Suja”, “Ensaio do Agora” e “O Estopim Dourado”. Já o infantojuvenil “Brincando no Escuro”, do Maktub Teatro e Outras Invencionices é a atração da Mostra Erenice Lisboa.

Realizado pelo Teatro Experimental de Arte (TEA), o festival também mira nas atividades formativas. Um exemplo é a oficina de montagem de “Sal: Como durar o tempo”, ministrada em Caruaru pelo potiguar Alexandre Américo. Outro destaque é a mesa “Diálogos Transversais: Confabulando o Agora Para Mirar no Amanhã”, que envolve palestra de Hblynda Morais, com participação de Renata Carvalho e mediação de Lucimary Passos.

Serviço:

33º Festival de Teatro do Agreste (Feteag)

Quando: de hoje até 29 de setembro

Onde: Recife (Teatro de Santa Isabel e Teatro Hermilo Borba Filho) e Caruaru (Teatro Lycio Neves, Teatro Rui Limeira Rosal, Teatro João Lyra Filho e Estação Ferroviária)

Ingressos gratuitos, com retirada no Sympla

Informações: www.feteag.com.br e @feteag (Instagram)

