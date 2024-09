Espetáculo sobre violência sofrida por uma mulher negra ganha exibição gratuita no Agreste

A- A+

A vida que imita a arte, que imita a vida. A "máxima" do fazer artístico, dessa vez no teatro, traz a narrativa da violência doméstica sofrida por uma mulher negra no espetáculo "A Receita" - que ganha exibição gratuita neste domingo (15) em Garanhuns, Agreste pernambucano.



O espetáculo, que exalta o trabalho em corpo e voz da atriz Naná Sodré, propõe reflexões acerca da temática presente na vida de centenas de mulheres, em Pernambuco e Brasil afora.





Para o palco, Naná discorre sobre uma mulher negra beirando os 50 anos de idade.



Casada e com filhos, cotidianamente ela sofre violência e segue "temperando" a vida com sal, alho e coentro com cebolinha. Uma mulher que tem "receita para tudo".

"'A Receita' é um encontro com a libertação feminina. Eu queria trazer à tona temas caros a esse universo, discutir o papel da mulher na sociedade e a violência que tantas de nós sofremos", reforça Naná.

Ao final de cada sessão, será aberta uma gira de diálogo para falar sobre o processo e o espetáculo - que tem dramaturgia e direção assinadas pelo artista Samuel Santos, e é realizado sob incentivo do Funcultura, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e Fundarpe.



Oficina

Além do espetáculo, que já passou também pelo Recife e pela cidade de Glória do Goitá, uma oficina será oferecida e ministrada pela atriz.



Intitulada "O Corpo Ancestral - Mostrar Fazendo", a oficina vai compartilhar os caminhos da poética e da pesquisa do grupo de teatro negro O Poste.



Já o "diário de bordo"com o registro de todas as atividades, ficará disponível nas redes sociais da artista (@nanasodreoficial) e no grupo do qual faz parte (@oposteoficial).



Serviço

Oficina "Corpo Ancestral - Mostrar Fazendo"

Quando: Sábado (14), às 19h30

Acesso gratuito via inscrições AQUI



Espetáculo "A Receita"

Quando: Domingo (15), às 19h30

Acesso gratuito via Sympla



Onde: Museu Casa Ufape - Rua Padre Agobar Valença, 145, Heliópolis, Garanhuns



