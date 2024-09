A- A+

investigação Recife: criminosos invadem casa e matam homem de 41 anos em Jardim São Paulo Autoria e motivação do crime serão investigados pela Polícia Civil

Criminosos armados invadiram uma casa e mataram a tiros um homem de 41 anos em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu nesse domingo (15). A vítima foi identificada como Magno de Barros Santos.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos, que estavam encapuzados, invadiram a residência da vítima e efetuaram vários disparos.

Magno não resistiu e morreu no local. Os criminosos, que não foram identificados, conseguiram fugir.



O Corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



A autoria e motivação do crime serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A PCPE destacou que a investigação do homicídio consumado já foi iniciada.

