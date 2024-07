A- A+

Colômbia Colômbia prende líder de rede de "narcoveleiros" entre América do Sul e Europa Norueguês é conhecido como "O Professor", líder de uma organização criminosa que traficava cocaína da América do Sul para a Europa em veleiros

A polícia da Colômbia anunciou nesta terça-feira (30) a prisão de um norueguês conhecido como "O Professor", líder de uma organização criminosa que traficava cocaína da América do Sul para a Europa em veleiros.

"De acordo com as investigações de diferentes agências internacionais, o cidadão detido formava alianças criminosas com o chamado Clã do Golfo [maior cartel da Colômbia] e com cartéis mexicanos, como os de Sinaloa e Jalisco Nova Geração", informou a polícia, sem citar a data da prisão.

Segundo a instituição, o trabalho de Pazooki Farhad era "coordenar a produção de entorpecentes e o seu traslado da América do Sul para a Europa" nessas embarcações.

Farhad foi preso no aeroporto El Dorado, em Bogotá, e seu braço direito (o também norueguês Bernsten Bjarte) foi detido em Barranquilla.

A polícia da Espanha anunciou no último dia 19 a captura de outras 50 pessoas relacionadas a Farhad, naquele e em outros sete países, além da apreensão de 1,5 tonelada de cocaína e de oito "narcoveleiros".

Membros do "cartel dos Bálcãs", como é conhecido um grupo de diferentes células criminosas dessa região da Europa, são suspeitos de participar da rede.

A Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína, apesar de travar uma guerra de décadas contra os cartéis.

