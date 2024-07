A- A+

COLÔMBIA Colombiana compra air fryer online e recebe animal na caixa: "Veio com um companheiro" A cliente recebeu o produto da Amazon, e afirma que não houve qualquer suporte por parte da empresa para solucionar e entender o que aconteceu

Uma compra online veio com um brinde diferente e nada agradável. Sofía Serrano, de Medelín, na Colômbia, fez uma compra online de uma air fryer, o famoso eletrodoméstico que virou tendência. Na embalagem, no entanto, afirma, continha bem mais do que o pedido. Ao desembrulhar a panela, ela encontrou um réptil, uma espécie de lagarto, ao que parece.

Sofía usou suas redes sociais, nos perfis no X e no Tik Tok, para relatar o caso e cobrar por uma solução, desde a última quinta-feira (18). Em vídeo, ela narrou que a fritadeira foi entregue com um "companheiro". A encomenda foi feita online, na Amazon, há algum tempo, numa entrega internacional dos Estados Unidos para sua casa, na Colômbia. O produto foi entregue em caixa e saco totalmente lacrados.

@sofia.serrano.f Desbloqueando un nuevo miedo cuando pides por amazon y te llega un amiguito de regalo .. ayudeneme a volver esto viral ya que @Amazon sonido original - sofia serrano

A consumidora recebeu a encomenda na porta de sua casa e imediatamente começou a desembrulhá-la. Ela contou que estava acompanhada por outras três mulheres que estavam em sua casa. Ninguém notou nada de estranho na entrega. A surpresa veio no momento em que começaram a recolher as embalagens para jogá-las fora. Uma delas viu um animal na sacola.







Apesar do susto, preocupadas com o bem-estar do animal, elas o transferiram para um balde e lhes deram água, uma vez que ele estava trancado há bastante tempo por conta da viagem. Para tentar cuidar do réptil, elas ligaram para diversas clínicas e centros para ajudá-las a identificá-lo e que realizassem o resgate, cuidando dele corretamente.

Sofía entrou em contato com a Amazon para explicar o ocorrido e obter uma solução. A resposta que recebeu, conforme compartilhou, foi de que poderia devolver a fritadeira e o dinheiro seria estornado. Ela considerou o caso um "erro gravíssimo", uma vez que um animal estava junto a um produto para preparo de alimentos.

O réptil recebeu o nome de ‘Yepeta’ e, no momento, estão cuidando do seu bem-estar.

Os internautas recomendaram que Sofia entrasse em contato com o Instituto Distrital de Bem-Estar e Proteção Animal ou outra entidade para cuidar dele, uma vez que não se encontra no seu habitat.

Veja também

LITORAL NORTE Três pessoas são assassinadas dentro de piscina em Itamaracá