TRÁFICO DE DROGAS Colombianos são avistados por agentes da alfândega e afundam narcossubmarino, na Espanha; veja Embarcação de 20 metros estava a cerca de 500 km da costa sul do país

Quatro narcotraficantes colombianos afundaram seu submarino e a carga que transportavam na costa da Espanha após serem localizados por agentes de alfândega, informou a polícia na quarta-feira em um comunicado conjunto.

Os tripulantes foram resgatados pelos agentes alfandegários depois de terem afundado deliberadamente sua embarcação a 280 milhas náuticas (cerca de 500 km) da costa sul da Espanha, segundo o documento.

Os agentes que patrulhavam o mar avistaram na terça-feira este semissubmersível de 20 metros, um tipo de "narcoembarcação" cada vez mais utilizado pelos traficantes, que empregam toda sua criatividade para encontrar novas formas de transportar discretamente a droga.

#OperacionesGC | Interceptado en el Atlántico un semisumergible que se dirigía hacia la costa peninsular. Detenidos los cuatro tripulantes, rescatados después de que hundieran el artefacto a 280 millas al oeste de la costa de Cádiz. En una operación paralela se han intervenido… pic.twitter.com/bfQWnqb4B4 — Guardia Civil (@guardiacivil) June 26, 2024

Quando o barco da alfândega se aproximou do semissubmersível, os quatro tripulantes abriram "as válvulas de fundo e [saíram] à superfície para se salvar".

"O semissubmersível inunda em minutos e afunda com sua carga no fundo do mar. Os quatro tripulantes colombianos são resgatados e detidos", detalhou o comunicado.

A Espanha é um dos principais pontos de entrada de droga na Europa, devido aos seus estreitos vínculos com a América Latina e à sua proximidade com Marrocos.

