AMÉRICA DO SUL Teleférico despenca e deixa pelo menos um morto e dez feridos em Medelín, na Colômbia Teleférico teve cabine ficou travada quando que estava entrando na estação

Teleférico de Medelín, Colômbia, teve uma cabine que caiu na manhã desta quarta-feira (26). O Metrô de Medellín confirmou que equipes médicas estão atendendo os feridos e lamentou a morte de uma pessoa no acidente. A linha K do metrô permanecerá suspensa enquanto as causas são investigadas.

Autoridades também relataram que aproximadamente 250 pessoas ficaram presas nas cabinas ao longo da linha K, sendo evacuadas após cerca de duas horas pelos serviços de emergência.



Informações preliminares indicam que uma cabine que estava entrando na estação para embarcar passageiros ficou travada, o que resultou na colisão e queda da cabine seguinte com passageiros a bordo.

O gerente da Metro de Medellín, Tomás Elejalde, confirmou o falecimento de uma pessoa e destacou que cerca de 50 funcionários estão envolvidos no atendimento e resgate dos passageiros ainda suspensos.



#Atención: reportan emergencia en Medellín por caída de cabina del Metrocable, una persona falleció y hay otras nueve heridas https://t.co/dJ29GPJuSe

Jaiver Nieto Álvarez @jaiverpress pic.twitter.com/9q522xO5mO — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 26, 2024



Elejalde mencionou que não foram relatadas falhas gerais no sistema, mas a suspensão da linha K continuará enquanto a investigação estiver em curso.

O diretor do Departamento Administrativo de Gestão de Riscos de Desastres de Medellín, Carlos Quintero, expressou pesar pela morte e classificou o acidente como sem precedentes, enfatizando que todas as circunstâncias estão sob investigação.

O prefeito Federico Gutiérrez informou que havia 10 pessoas na cabine afetada, todas sendo atendidas nos centros médicos da cidade. Os serviços de emergência e os Bombeiros Medellín estão envolvido na operação de assistência.

