A- A+

CHAMPIONS LEAGUE Com bom início de Champions, qual clube português pode ir mais longe? O Benfica e o Sporting estão com bons desempenhos após as primeiras duas rodadas

A Champions League 2024/25 já começou com resultados inesperados entre os principais clubes europeus. O Benfica e o Sporting, dois dos maiores representantes de Portugal, estão com bons desempenhos após as primeiras duas rodadas. O Benfica conquistou duas vitórias, enquanto o Sporting obteve uma vitória e um empate. Esses resultados colocam os clubes portugueses em uma posição vantajosa, especialmente quando comparados a equipes como Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid, que já experimentaram derrotas nesta fase inicial. Com o campeonato ainda no começo, é relevante entender qual desses clubes está mais preparado para seguir em frente.

Com a fase de grupos ainda em andamento, a questão permanece: qual dos dois clubes está mais bem posicionado para ir longe na Champions League desta temporada? Enquanto o Benfica parece ter mais profundidade no elenco, o Sporting tem a vantagem da imprevisibilidade e a juventude a seu favor. A competição ainda está aberta, e é possível usar o código promocional da Solverde Portugal para palpitar em qual clube português está mais preparado para competir entre os gigantes europeus e talvez surpreender.

O Benfica: Consistência e Reforços Estratégicos

O Benfica iniciou a temporada 2024/25 com força total, acumulando duas vitórias nas primeiras rodadas da fase de grupos da Champions League. Sob o comando de Roger Schmidt, o clube continua demonstrando consistência tanto em competições domésticas quanto internacionais. Após uma temporada 2023/24 em que terminou como vice-campeão da Primeira Liga, o Benfica reforçou seu elenco de maneira estratégica, trazendo jogadores importantes que adicionaram mais profundidade e qualidade ao time.

Entre as principais contratações estão o atacante Vangelis Pavlidis, adquirido por €18 milhões do AZ Alkmaar, e Renato Sanches, emprestado pelo PSG. Esses jogadores trouxeram novas opções para o ataque e o meio-campo, áreas onde o Benfica já possuía uma forte base. Além disso, a chegada de Leandro Barreiro, ex-Mainz, também aumentou a competitividade interna, especialmente no meio-campo, onde o técnico Schmidt tem buscado um equilíbrio entre criação e solidez defensiva.

Essa preparação cuidadosa se refletiu nos bons resultados no início da Champions League, colocando o Benfica em uma boa posição para avançar às fases eliminatórias. No cenário doméstico, o clube segue como um dos favoritos para conquistar a Primeira Liga nesta temporada. Com um elenco reforçado e um treinador que já conhece bem a equipe, o Benfica demonstra estar preparado para lidar com as exigências tanto do campeonato nacional quanto da competição europeia, buscando repetir ou superar seus desempenhos anteriores na Liga dos Campeões.

O Sporting: Juventude e Potencial

O Sporting chega à temporada 2024/25 com o moral elevado, após conquistar o título da Primeira Liga na temporada 2023/24. Esse sucesso doméstico reforçou o status do clube como uma das principais forças do futebol português. Sob o comando de Rúben Amorim, o Sporting tem apostado no equilíbrio entre a experiência de jogadores veteranos e o desenvolvimento de talentos jovens, que se tornaram peça-chave na campanha vitoriosa. Jogadores como Gonçalo Inácio e Marcus Edwards são exemplos dessa estratégia, destacando-se tanto no cenário nacional quanto internacional.

No cenário europeu, o Sporting iniciou a fase de grupos da Champions League com uma vitória e um empate, mostrando competitividade contra adversários de alto nível. Mesmo com um elenco menos estrelado do que o de rivais como o Benfica, o Sporting tem se mostrado uma equipe coesa, com um jogo coletivo bem definido, o que pode ser um trunfo importante na sequência do torneio.

O clube não foi tão ativo no mercado de transferências quanto outros concorrentes, optando por manter a base que foi crucial para o título da Primeira Liga. A continuidade do trabalho de Rúben Amorim e a manutenção de uma filosofia de jogo consistente podem dar ao Sporting a chance de surpreender na Champions League, aproveitando o bom momento vivido na temporada passada e o crescimento de seus jovens jogadores. A expectativa é de que o clube possa, mais uma vez, desafiar grandes equipes europeias e seguir avançando na competição.

Comparação Geral: Quem Está Mais Preparado?

Ambos os clubes entraram na Champions League com boas expectativas, mas o Benfica parece ter uma ligeira vantagem em termos de preparação. As contratações feitas pelo clube adicionaram qualidade e profundidade ao elenco, e o time tem uma experiência mais consolidada em competições europeias. Por outro lado, o Sporting tem a vantagem da juventude e de ser uma equipe menos previsível, o que pode jogar a seu favor em jogos contra adversários mais fortes.

À medida que a competição avança, a chave será a consistência e a capacidade de lidar com adversários de elite. O Benfica parece mais preparado para manter esse nível ao longo da temporada, mas o Sporting tem potencial para surpreender, especialmente se os seus jovens jogadores continuarem evoluindo. Em uma Champions League onde grandes clubes já tropeçaram, os times portugueses têm uma oportunidade única de brilhar.

O Porto na Europa League?

O FC Porto, um dos maiores clubes de Portugal, não conseguiu se classificar para a Champions League nesta temporada 2024/25, após uma campanha aquém das expectativas no ano passado. Na temporada 2023/24, o Porto ficou em terceiro lugar na Primeira Liga, o que os colocou fora da principal competição europeia e os levou à Europa League. Na atual campanha da Europa League, o desempenho do Porto tem sido abaixo do esperado. Em duas partidas até o momento, o time somou apenas um ponto, o que gera preocupações sobre sua capacidade de avançar para as fases eliminatórias. O time enfrenta desafios para se firmar no torneio, precisando melhorar seu desempenho nos próximos jogos.

No Campeonato Português, o Porto continua sendo uma força competitiva, sempre lutando pelas primeiras posições. Embora tenha enfrentado algumas dificuldades iniciais nesta temporada, a equipe ainda tem potencial para brigar pelo título da Primeira Liga. A expectativa é que, com o passar da temporada, o Porto encontre sua melhor forma e consiga equilibrar suas campanhas tanto no cenário doméstico quanto na Europa League.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

GASTOS Autoridade eleitoral da Colômbia investiga presidente por irregularidades de campanha