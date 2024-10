Com investimento de R$ 15,3 milhões, Mosteiro de São Bento, em Olinda, passará por restauração

A- A+

Considerado um dos principais conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil, o Mosteiro de São Bento, em Olinda, passará por uma obra de restauração. A medida foi anunciada nesta terça-feira (23), pelo Governo de Pernambuco.

Em visita realizada à igreja, que faz parte do conjunto arquitetônico ao lado do mosteiro, pátios e edificações anexas, a governadora Raquel Lyra assinou, nesta terça (22), as ordens de serviço que permitirão o início do serviço de conservação e das obras de consolidação e estabilização das fundações do local.

No total, deverão ser investidos cerca de R$ 15,3 milhões nas obras. As ações serão realizadas pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC.

“Esse é mais um passo importante na recuperação do patrimônio histórico, cultural e religioso do nosso Estado. Estamos trabalhando de maneira muito intensa para devolver a Pernambuco o que representa a sua identidade, buscando fortalecer o nosso turismo, mas também podendo garantir a perpetuação da sua história”, afirmou a governadora.

Também presente no momento da assinatura da ordem de serviço, o arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, avaliou que esse é um momento histórico.

“Quero agradecer, em nome da comunidade, por essas obras. É um privilégio estar testemunhando esse fato que já havia sido pensado há tanto tempo e agora vai se consolidar no meio de nós”, comemorou.

Serviços que serão realizados durante a restauração

O projeto prevê que todos os bens artísticos decorativos que integram a nave, a sacristia, o coro, a capela-mor, a capela do santíssimo, a capela abacial e a sala capitular da Igreja do Mosteiro de São Bento passem por serviços de restauração e conservação.

Nessa etapa do projeto, serão investidos R$ 14,2 milhões. O trabalho será iniciado no próximo mês de novembro pela empresa Grifo Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais Ltda. O serviço deverá ser finalizado em maio de 2027, tendo o prazo de execução de 30 meses.

O projeto prevê, ainda, uma obra civil com a realização de serviços de drenagem e consolidação das fundações, implantação de subcobertura, proteção e implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio da Igreja do Mosteiro.

Para essa etapa da obra, será realizado um investimento de mais de R$ 1 milhão. A execução ficará a cargo da empresa Multiset Engenharia.

“Essa era uma obra desejada há muito tempo e agora vamos devolvê-la para todos os pernambucanos, brasileiros e turistas que visitam a igreja”, destacou a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula.

Presente na solenidade, a senadora Teresa Leitão falou sobre a importância da recuperação dos patrimônios históricos.

“Olinda não seria uma cidade patrimônio sem esse legado tão rico de tantas igrejas centenárias”, comentou.

