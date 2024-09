A- A+

AMÉRICA DO SUL Comandante do Exército afirma que fronteira com Venezuela está 'dentro da normalidade' Tomás Paiva afirmou que número de pessoas que entram no Brasil não aumentou

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou nesta terça-feira que a fronteira do Brasil e da Venezuela está "dentro da normalidade".



De acordo com Paiva, a crise política no país vizinho não aumentou o número de pessoas que entram no Brasil.

— Com a fronteira, a gente está dentro da normalidade, está tranquilo. O número de pessoas, a gente tem acompanhado, é o mesmo número que tem entrado no Brasil em todos os momentos. Não houve nenhuma mudança — afirmou o general, antes de uma cerimônia no Conselho Nacional de Justiça ( CNJ).

Na segunda-feira (2), a Justiça da Venezuela aceitou um pedido do Ministério Público para emitir um mandado de prisão contra o opositor Edmundo González Urrutia, acusado de cinco crimes pelo órgão ligado ao chavismo, depois que ele ignorou três intimações para depor.

González alega ter vencido legitimamente as eleições presidenciais realizadas em julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro foi proclamado vencedor em meio a denúncias de fraude.

Já o ministro da Defesa, Jorge Múcio, afirmou que seu papel é reforçar a fronteira e que a situação, por parte do Brasil, está tranquila:

— De Venezuela eu entendo pouquíssimo. Eu apenas reforço a fronteira. Super tranquilo. Com relação a nós, fica tranquilo. Com relação a eles, não sei — declarou Múcio, também no CNJ.

