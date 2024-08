Como ajudar alguém a passar por um ataque de pânico?

A- A+

Um meteorologista, na Austrália, estava apresentando o boletim meteorológico ao vivo na televisão esta semana quando começou a ter um ataque de pânico. Nate Byrne, o apresentador de notícias, explicou mais tarde à BBC News que estava indo para o “painel de clima” do estúdio quando percebeu que estava repentinamente sem fôlego.

– A posição específica (na frente do painel) – é um gatilho para mim. Meu corpo começa a formigar. Começo a suar. Tudo no meu corpo está gritando: corra. Vá. Saia – disse ele.

Como já havia lidado com ataques de pânico ao vivo antes, o jornalista e os colegas de trabalho sabiam o que fazer. Byrne explicou o que estava acontecendo aos telespectadores e, em seguida, rapidamente passou a palavra para o âncora do programa enquanto saía do ar para se recuperar.





Como ajudar se um amigo, membro da família ou colega estiver tendo um ataque de pânico? Perguntamos a especialistas.

Primeiro, o que é um ataque de pânico?

Um ataque de pânico é uma onda repentina de medo e ansiedade avassaladores acompanhada de sintomas físicos.

Para algumas pessoas, pode produzir as mesmas sensações de um ataque cardíaco, incluindo dor e aperto no peito, ou batimento cardíaco acelerado, descreve Harmony Reynolds, cardiologista do NYU Langone Health, na cidade de Nova York.

Ataques de pânico e ataques cardíacos também podem causar dificuldade para respirar, a sensação de que você pode desmaiar, náusea, sudorese, dormência nos braços e “uma sensação de que algo está terrivelmente errado,” acrescenta ela.

Uma pessoa que está tendo um ataque de pânico pode não falar com a mesma coerência de costume porque está lidando com uma alta ansiedade. Apesar das intensas sensações internas, sua aparência externa pode mascarar o sofrimento.

– Você frequentemente não sabe que alguém está tendo um ataque de pânico a menos que a pessoa lhe diga – pontua Lynn Bufka, psicóloga clínica e porta-voz da Associação Americana de Psicologia, que trata pacientes com ataques de pânico e transtorno de pânico há quase 30 anos.

Quando é necessário ir ao pronto-socorro?

Pode ser difícil distinguir entre um ataque de pânico, que geralmente não justifica uma ida ao pronto-socorro, e um ataque cardíaco. Se houver qualquer dúvida, ou se alguém estiver tendo pensamentos de autolesão ou suicídio além dos sintomas de pânico, é melhor ir ao pronto-socorro para uma avaliação, recomendaram os especialistas.

Ataques de pânico geralmente se resolvem em cerca de 15 minutos, enquanto os sintomas de ataque cardíaco podem durar mais ou podem desaparecer e reaparecer. Se os sintomas persistirem, procure atendimento médico, avalia Reynolds.

Se alguém estiver experimentando sintomas semelhantes em situações específicas, como estar em uma multidão ou enquanto fala em público, um ataque de pânico é ainda mais provável, destaca.

Quais são os sinais de alerta?

Se alguém próximo a você é propenso a ataques de pânico, familiarize-se com os sinais de que um ataque está se aproximando — e incentive-os a fazer o mesmo.

Dacher Keltner, professor de psicologia na Universidade da Califórnia, experimentou mais de 100 ataques de pânico quando estava na casa dos 30 anos.

Quando eles começaram, o psicólogo foi ao médico várias vezes. "Acho que estou morrendo,” dizia. “Você poderia checar meu coração?” Mas, a cada vez, recebia um ótima avaliação de saúde.

Eventualmente, ele aprendeu a observar as sensações do seu corpo “de forma neutra e não reativa" para que os sintomas físicos não o sobrecarregassem. E frequentemente lembrava a si mesmo que as sensações que estava experimentando eram transitórias:

– Isso é passageiro, você já passou por isso antes.

Como você pode ajudar alguém durante um ataque de pânico?

– Um dos passos mais importantes é ficar com a pessoa para mantê-la calma – pontua Ramaswamy Viswanathan, presidente da Associação Americana de Psicologia – Fale devagar e use palavras reconfortantes que lhes assegurem que estão seguros e que o ataque de pânico não durará muito.

Os ataques geralmente “aumentam a intensidade muito rápido, frequentemente em poucos minutos — e permanecem no pico por vários minutos antes de diminuírem,” disse Viswanathan.

Peça à pessoa que está sofrendo para focar na respiração — você pode até fazer um exercício de respiração ao lado dela. Procure respirar lentamente pelo abdômen, não pelo peito, para ajudar a "abrir os pulmões.

Em alguns casos, Viswanathan recomenda fazer movimentos físicos repetitivos, como levantar os braços acima da cabeça ou bater os pés, para ajudar.

Ataques de pânico geralmente se tornam menos desafiadores uma vez que a pessoa aprende estratégias de enfrentamento, explica Bufka.

Esse foi o caso do metereologista Byrne, que escreveu sobre seus ataques de pânico em 2022. Ele contou que havia trabalhado com um psicólogo e utilizado beta-bloqueadores, medicamentos capazes de aliviar os sintomas físicos da resposta de “luta ou fuga” ao estresse.

Quando teve um ataque de pânico na televisão pela primeira vez, o jornalista disse: "achei que a minha carreira havia acabado". No entanto, compartilhou que, “falar sobre minha ansiedade e buscar tratamento significa que é algo com o qual posso viver e gerenciar”. “Isso significa que posso continuar fazendo o que amo.”

