Musculação para crianças: a partir de qual idade é seguro levantar peso? Especialistas esclarecem

A- A+

O levantamento de peso tem exercido uma grande influência pessoas de todas as idades a terem uma vida mais ativa. Para crianças, isso não é diferente. Diferente do que se pensa, este grupo etário também pode utilizar a musculação como forma de atividade física.

De acordo com os especialistas em saúde e esporte da Universidade da Austrália do Sul, Hunter Bennett, Grant R. Tomkinson e Max Nelson, ainda existe um grande estigma sobre a prática do levantamento de peso quando se trata de menores de idade por conta do temor dela impactar negativamente nos processos de desenvolvimento.





"Um equívoco comum é que o treinamento de resistência é ruim para crianças. (...) Mas esse boato não é apoiado por evidências científicas. Na verdade, não há evidências de que um programa de treinamento de resistência supervisionado atrapalhe o crescimento das crianças ou danifique as placas de crescimento", escreveram os pesquisadores em um artigo para o site The Conversation.

Eles explicam que com um acompanhamento profissional adequado, o efeito das cargas colocadas no treinamento da musculação é semelhante a pular e aterrissar no corpo das crianças. Além disso, existem benefícios a longo prazo, como maior força, potência, velocidade, agilidade e resistência.

"O treinamento de resistência também pode ser benéfico para crianças com sobrepeso ou obesas que não querem ou não conseguem fazer atividades aeróbicas, como correr e nadar", apontam.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, recomenda que a faixa etária de 5 a 17 anos pratiquem 60 minutos de atividade física por dia. Também é fortemente sugerido treinar com foco nos ossos e músculos três vezes por semana.

Para Márcio Atalla, especialista em treinamento de alto rendimento e colunista do GLOBO, um profissional responsável por acompanhar é importante não apenas pela execução correta dos exercícios.

— Para lidar com essa faixa de idade é muito importante que essa atividade tenha um componente lúdico, você não pode tratar uma criança como um adulto. Principalmente porque para a criança o ambiente da academia tende a ser monótono — explica.

Outro fator é a maneira como os aparelhos das academias são construídos, segundo Atalla. Eles não possuem a biomecânica ideal para uma criança sozinha conseguir utilizá-lo. Por isso, atividades adaptadas feitas pelo treinador podem ser uma solução.

— Então é importante sempre ter um profissional para ficar em observação não só do aspecto físico, mas que possa ajudar com esse tipo de situação. Além disso, essa idade não é recomendado que você exagere na carga, o indicado é que você aprenda os movimentos fáceis e exercícios mais leves para o corpo inteiro — ressalta.

Veja também

MPOX Mpox: agência de saúde da UE diz que novos casos ainda serão detectados na região