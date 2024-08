O estresse pode realmente deixar seus cabelos brancos? Tire suas dúvidas

A- A+

Pergunta: Passei por um momento difícil há dois anos e meu cabelo se tornou muito mais grisalho desde então. Isso pode ser resultado do estresse?

É natural supor que o estresse contribua para o cabelo grisalho. Basta olhar para os vários presidentes que deixaram o cargo com muitos mais fios prateados do que quando entraram.

Mas, se você pesquisar, vai descobrir que existem poucos estudos sobre o assunto. Embora alguns tenham encontrado associações entre o embranquecimento precoce dos fios e o estresse, nenhuma pesquisa provou a ligação.

– Ainda há muito que não sabemos – pontua Paradi Mirmirani, dermatologista no Centro Médico Kaiser Permanente Vallejo, no norte da Califórnia.





A ciência do estresse e do cabelo grisalho

Em estudos anteriores, pesquisadores pediram aos participantes que preenchessem questionários sobre a cor do cabelo e níveis de estresse, e então os cientistas verificavam se conseguiam encontrar uma ligação entre eles.

Em um trabalho publicado em 2016, por exemplo, cientistas entrevistaram mais de 1.100 jovens turcos e descobriram que os 315 que relataram cabelos grisalhos prematuramente tinham níveis de estresse mais altos do que aqueles que não tinham. (Os que apresentavam a condição precocemente também tinham histórico de uso de álcool e doenças crônicas, e pais que ficaram grisalhos quando jovens).

Mas um estudo com camundongos publicado em 2020 avançou a pesquisa. Nele, os pesquisadores estressaram camundongos de várias maneiras, incluindo injetando neles uma substância química semelhante à pimenta, que induziu uma resposta de “luta ou fuga”. Isso fez com que liberassem o hormônio do estresse norepinefrina, que, por sua vez, esgotou os folículos capilares dos camundongos das células-tronco envolvidas na adição de pigmento ao pelo. Ele passou a crescer grisalho.

Os pesquisadores também demonstraram efeitos semelhantes de altos níveis de norepinefrina em células-tronco humanas em laboratório, ao apoiar a ideia de que o hormônio do estresse está ligado ao embranquecimento do cabelo em humanos, disse Ya-Chieh Hsu, professor de biologia de células-tronco e regenerativa na Universidade de Harvard e um dos autores da pesquisa.

Mas estudos sobre esse tema são desafiadores de realizar em pessoas, já que os pesquisadores não podem induzir eticamente respostas de estresse artificialmente elevadas em humanos, como podem em animais ou células, explica Hsu.

Um pequeno trabalho humano publicado em 2021 avançou ainda mais: os cientistas arrancaram vários fios de cabelo de 14 voluntários que tinham, pelo menos, alguns fios grisalhos. Vários deles eram totalmente cinza, alguns eram parcialmente grisalhos e outros não. Os cientistas, então, criaram imagens digitais de alta resolução dos cabelos e calcularam quando cada fio ficou grisalho usando estimativas de quão rapidamente o cabelo cresce.

Eles também pediram aos participantes que marcassem experiências estressantes do ano anterior em uma linha do tempo e as classificassem de menos a mais angustiantes. Os pesquisadores descobriram que o momento em que um fio começou a ficar grisalho frequentemente correspondia ao momento mais estressante do ano anterior do voluntário.

Este foi o primeiro estudo a ligar eventos estressantes específicos com o exato momento em que o cabelo começou a ficar grisalho, disse o autor do estudo e professor associado de medicina comportamental na Universidade de Columbia, Martin Picard.

Isso ofereceu “nossa primeira evidência real de que talvez o estresse realmente desempenhe um papel para algumas pessoas”, detalha a Victoria Barbosa, professora associada de dermatologia na Universidade de Chicago.

Se essas pesquisas preliminares continuarem identificando mudanças relacionadas ao estresse que causam o embranquecimento do cabelo, isso pode levar a tratamentos para repigmentar o cabelo um dia, disse Mirmirani. Ainda assim, precisamos de mais pesquisas com humanos sobre o tema para confirmar as conexões, avalia Barbosa.

Trabalhos futuros também podem ajudar a explicar por que o estresse está ligado ao embranquecimento do cabelo em algumas pessoas, mas não em outras, disse Sindhuja Sominidi Damodaran, dermatologista na Clínica Mayo, em Rochester, em Minnesota.

Além disso, é cedo demais para saber se aliviar o estresse poderia retardar ou reverter o embranquecimento precoce.

Outras causas de cabelo grisalho

Para a maioria das pessoas, a genética é o principal fator para os cabelos ficarem grisalhos, destaca Barbosa. Se você tem um pai que ficou em uma idade jovem, é provável que também fique.

Certas condições médicas podem causar a perda prematura de pigmento no cabelo, disse Barbosa. Isso inclui vitiligo, que causa manchas de pele sem cor, e alopecia areata, um tipo de perda capilar. Uma tireoide hiper ou hipoativa e tratamentos de quimioterapia também podem contribuir para o embranquecimento precoce dos fios, lembra Damodaran. Deficiências em ferro, cálcio e vitaminas B12 e D também estão correlacionadas com o processo precoce, assim como a obesidade e o tabagismo.

Barbosa detalha gostar de usar o embranquecimento do cabelo como uma oportunidade para conversar com os pacientes sobre aceitação do processo como parte natural do envelhecimento.

– Isso pode ser especialmente libertador para as mulheres. O grisalho sempre foi socialmente mais aceitável para os homens.

