Os cinco motivos que dificultam perder peso à medida que envelhecemos

De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, manter um peso saudável é importante para diminuir o risco de desenvolver condições, como doenças cardíacas, hipertensão, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. No entanto, isso pode se complicar à medida que envelhecemos.

Para perder peso é necessário ter uma alimentação balanceada e realizar atividade física. O corpo, no entanto, muda com o passar dos anos e é necessário ajustar certos fatores na rotina para alcançar esse objetivo.

Segundo a Sanitarium, empresa australiana focada em estilo de vida saudável, o corpo, aos 30 anos, necessita de menos energia e, por isso, pode não precisar da mesma quantidade de comida que precisava nos 20.





Depois, à medida que se passa dos 40 e se chega à meia-idade, as mudanças nos músculos, hormônios e no metabolismo podem tornar mais difícil manter a forma.

Dessa maneira, é necessário compreender quais mudanças o corpo passa para saber como adaptar o estilo de vida. A seguir, as cinco razões pelas quais pode ser difícil perder peso:

Perda de massa muscular

A nutricionista Trish Guy, em entrevista à Sanitarium, indicou que a massa muscular se perde com a idade. Além de perder definição e tonificação, pode afetar a quantidade de calorias que se pode queimar. Por isso, com novas responsabilidades, pode haver menos tempo para se exercitar e utilizar todos os grupos musculares.

Aumento do estresse

Os Institutos Nacionais de Saúde explicaram que os adultos mais velhos podem experimentar certos tipos de fatores estressantes, como morte e problemas de saúde com mais frequência do que os mais jovens.

A "MedicalNewsToday" informou que o estresse também pode alterar os níveis de outros hormônios envolvidos na fome e na saciedade, e pode prejudicar processos cognitivos como a autorregulação. Aliás, todos esses fatores podem provocar um aumento de peso.

Metabolismo mais lento

A composição corporal muda ao longo dos anos e, como mencionado anteriormente, perde-se mais massa muscular e se queima menos energia por dia.

De acordo com a Universidade Estadual do Colorado, os processos metabólicos não funcionam tão bem, pois o corpo não consegue metabolizar os nutrientes dos alimentos com tanta eficiência. Isso pode provocar o aumento dos níveis de glicose no sangue, principalmente após a refeição.

Mudanças hormonais

Segundo Guy, é comum que as mulheres ganhem peso durante a menopausa, devido à queda de estrogênio.

— Mesmo na faixa dos 40 anos, o período pré-menopausa pode causar flutuações no humor que tornam mais difícil seguir uma rotina regular de alimentação saudável e exercícios — explicou.

No caso dos homens, os níveis de testosterona costumam diminuir após os 40 anos.

— Como a testosterona é responsável por regular a distribuição de gordura, a força e a massa muscular, uma menor quantidade deste hormônio pode dificultar a queima de calorias — acrescentou a nutricionista.

Mudanças no estilo de vida

O portal de saúde "Everyday Health" sugeriu que com a idade há mais responsabilidades, como o cuidado da família, da casa, obrigações financeiras e cargas de trabalho.

— Parece que já não se tem tempo para si mesmo. Como resultado, as intenções de dieta e exercício podem falhar, resultando no ganho de peso — afirmou o médico Craig Primack.

Recomendações dos especialistas para perder peso

A organização americana sem fins lucrativos, Associação Americana de Aposentados (AARP), compartilhou 15 conselhos, sugeridos por médicos especialistas, para perder peso após a meia-idade:

Incorpore treinamento de força na rotina.

O corpo queima aproximadamente 200 calorias a menos após os 50 anos e, por isso, é necessário controlar o consumo diário.

Fique hidratado.

Realize exercícios cardiovasculares.

Modere o consumo de doces e alimentos ricos em açúcar.

Evite comer lanches durante a noite.

Certifique-se que o jantar seja nutritivo e farto.

Não se automedique e verifique cuidadosamente quais os medicamentos tomados, pois alguns podem causar ganho de peso.

Tenha um bom padrão de sono.

Estabeleça metas realistas e que possam ser alcançadas dentro de um período de tempo.

Evite alimentos ultraprocessados.

Incorpore mais grãos integrais.

Coma proteína suficiente.

Mantenha-se ativo.

Evite ficar sentado ou deitado por longos períodos.

Além disso, lembre-se de consultar um profissional de saúde para obter aconselhamento personalizado conforme as suas necessidades.

