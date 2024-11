Como fazer o resfriado melhorar mais rápido em crianças? Novo estudo dá a dica

A- A+

Quando os espirros, seguidos de nariz escorrendo e dor no corpo dão as caras, muitos pais se perguntam em como ajudar os filhos. Um estudo apresentado no Congresso da Sociedade Respiratória Europeia (ERS) deste ano mostrou o método ideal para reduzir os sintomas do resfriado: a solução salina hipertônica.

“Existem medicamentos para melhorar os sintomas, como paracetamol e ibuprofeno, mas nenhum tratamento que possa fazer um resfriado melhorar mais rápido”, aponta o professor Steve Cunningham da Universidade de Edimburgo, na Escócia.

Os pesquisadores analisaram 407 crianças de até seis anos. Dentre elas, 301 crianças desenvolveram um resfriado e foram divididas em dois grupos. O primeiro recebeu gotas nasais de solução salina com 2,6% de cloreto de sódio e o segundo, cuidados usuais.

“Descobrimos que crianças que usavam gotas nasais de água salgada tiveram sintomas de resfriado por uma média de seis dias, enquanto aquelas com cuidados usuais tiveram sintomas por oito dias. As crianças que receberam gotas nasais de água salgada também precisaram de menos medicamentos durante a doença”, afirma o pesquisador, em comunicado.

Além disso, a equipe observou que as crianças tratadas com gotas nasais precisaram de menos medicamentos e a transmissão da doença para membros da família foi menor (46% contra 61% do tratamento feito usualmente).

“O sal é composto de sódio e cloreto. O cloreto é usado pelas células que revestem o nariz e as traqueias para produzir ácido hipocloroso dentro das células, que elas usam para se defender contra a infecção por vírus. Ao dar cloreto extra às células de revestimento, isso ajuda as células a produzir mais ácido hipocloroso, o que ajuda a suprimir a replicação viral, reduzindo a duração da infecção pelo vírus e, portanto, a duração dos sintomas”, explica.

