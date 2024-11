Como mulheres podem urinar em pé ou sem se sentar? Veja casos e artefatos que ajudam

A- A+

Urinar é uma das necessidades fisiológicas mais importantes do corpo humano, pois, através da expulsão desse líquido, eliminam-se resíduos nitrogenados do metabolismo, como ureia, creatinina, ácido úrico e outras substâncias tóxicas.



Historicamente, criou-se o hábito de que as mulheres devem urinar sentadas. Embora especialistas mencionem que essa seja a forma mais saudável, já que favorece a eliminação completa da urina, o tema tem gerado debates.

Instituições como a Clínica Mayo, Quirón Salud e o Serviço de Urologia do Hospital San Rafael afirmam que a posição correta para urinar é sentada, pois essa postura influencia no volume e no fluxo urinário, conhecidos como "parâmetros urodinâmicos".

Entretanto, ao urinar sentadas, especialmente em banheiros públicos, as mulheres ficam expostas a infecções. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, banheiros públicos são uma das principais causas de infecções urinárias. Para reduzir esses riscos, nos últimos anos surgiram dispositivos que permitem que as mulheres urinem em pé.

Dispositivos para urinar em pé

Diversas empresas desenvolveram itens que facilitam esse processo, especialmente em locais públicos ou durante viagens:

Funis de silicone: reutilizáveis, discretos e práticos para uso em eventos ou locais movimentados.

Bolsas descartáveis: práticas para viagens ou emergências.

Urinóis portáteis: mais volumosos, mas oferecem maior capacidade, sendo indicados em casos médicos específicos, como incontinência urinária.

Por que algumas mulheres preferem urinar em pé?

Evitar contato com superfícies sujas: reduzindo o risco de infecções.

Maior controle: facilita direcionar o fluxo urinário e manter a higiene genital.

Rapidez: útil em filas longas ou situações de pressa.

Igualdade: algumas mulheres consideram essa prática um desafio às normas de gênero, buscando a mesma liberdade que os homens têm para urinar em pé.

Onde isso é mais comum no mundo?

Embora não exista um país onde seja culturalmente comum as mulheres urinarem em pé, algumas comunidades indígenas na África, Índia e Oriente Médio mantêm essa prática devido a tradições ou à falta de instalações sanitárias.

Além disso, em áreas empobrecidas da China, Índia, Quênia, Serra Leoa, Tanzânia, Guiné-Bissau e outros países africanos, a falta de banheiros adequados faz com que muitas mulheres urinem em pé como solução prática para as condições locais.

Por outro lado, o LYX Instituto de Urologia, em Madri, alerta que essa prática pode prejudicar o aparelho urinário feminino, pois "ao urinar forçando a posição, o assoalho pélvico não relaxa adequadamente, dificultando a saída completa da urina".

