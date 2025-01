A- A+

Saúde Como se toma melatonina para dormir bem? Saiba o procedimento, segundo especialistas O suplemento pode ajudar no sono, mas deve ser usado com cautela

Dormir bem é uma das partes mais importantes de uma vida saudável e ativa. Por isso, quem não consegue descansar adequadamente enfrenta dificuldades para ter um bom desempenho em suas atividades diárias. Nesse contexto, existe um suplemento que pode ajudar a melhorar o sono: a melatonina, conforme apontaram especialistas.

É importante destacar que a melatonina é um suplemento que pode ajudar a regular o sono, mas sua eficácia e uso dependem do motivo pelo qual está sendo utilizada e das características individuais. Como primeira recomendação, os especialistas alertam que é fundamental consultar um médico ou especialista antes de tomar o suplemento.

Em entrevista ao The New York Times, diversos especialistas deram algumas orientações sobre como começar a tomar melatonina. Uma delas, Ilene M. Rosen, explicou que a melatonina não faz a pessoa dormir, mas informa ao corpo que é hora de dormir. No entanto, ela destacou que pode levar várias horas para fazer efeito, e a confusão sobre esse ponto gera uma concepção equivocada sobre a melatonina.

Estudos revelaram o quão eficaz é este suplemento: os resultados indicaram que as pessoas que tomaram suplementos de melatonina adormeceram, em média, sete minutos mais rápido e aumentaram o tempo total de sono em oito minutos.

Qual é a dose ideal de melatonina para dormir bem?

A melatonina é produzida naturalmente no cérebro, mas os suplementos disponíveis no mercado geralmente possuem doses altas de miligramas. Muitos especialistas recomendam começar com a menor dose disponível (de 0,5 miligrama a 1 miligrama), entre 30 minutos e uma hora antes de dormir. Caso não haja efeito, a dose pode ser aumentada gradativamente.

Segundo os especialistas, é pouco provável que a melatonina cause danos. Bhanu Prakash Kolla, professor associado de psiquiatria, explicou ao The New York Times: “Comparada com a maioria dos outros comprimidos para dormir, o perfil de efeitos colaterais é muito melhor”.

Veja também

RELAÇÕES Após renúncia de Trudeau, Trump fala em ''fusão'' dos EUA com Canadá