Febre Amarela: SP confirma morte de quatro macacos em Ribeirão Preto

O governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (6), que quatro macacos encontrados mortos na USP em Ribeirão Preto estavam infectados com Febre Amarela. As análises foram processadas pelo Instituto Adolfo Lutz, referência nesse tipo de avaliação.

Em resposta ao aparecimento do vírus, a Secretaria de Saúde afirmou que "as ações de vigilância em saúde e vacinação foram intensificadas".



Foram remanejadas 55 mil doses de vacina contra a doença para a vigilância epidemiológica do entorno É indicada a vacinação de pessoas que não receberam imunização contra a Febre Amarela na região.

O aparecimento de quatro primatas com essa infecção é indicativo de que o vírus pode estar circulando na região. Os macacos, porém, não transmitem a febre amarela. A infecção se dá por meio de mosquitos silvestres, em zonas de mata.

Em nota, a secretaria ressalta que: "caso alguém identifique macacos mortos na região onde vive ou está, deve informar imediatamente às autoridades sanitárias do município, de preferência, diretamente para a vigilância ou controle de zoonoses".

