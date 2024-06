A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Compesa suspende fornecimento de água em áreas de morro e cidades da RMR; veja as localidades Medida foi tomada em face das chuvas que acometem o Recife; além dos morros, outras localidades tidas como de risco, também terão abastecimento suspenso

A Compesa emitiu comunicado neste sábado (15), informando sobre a suspensão do abastecimento de água em áreas de morro do Recife.



A medida, que passa a valer a partir das 18h de hoje, foi tomada em face das chuvas que assolam a cidade. A suspensão também vale para outras localidades, mesmo planas, consideradas em situação de risco.



O anúncio, intitulado de "Protocolo de Segurança de Abastecimento de Água em Áreas de Morro", justifica que a medida é necessária após o volume de chuvas ter sido superios a 100mm nas últimas 24h, em toda a Região Metropolitana do Recife (RMR).







Ainda justificando a medida, a decisão foi embasada pelo alerta da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) - que segue prevendo chuvas de moderadas a fortes na Região.

Terão os fornecimentos suspensos bairros das cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana, Camaragibe e São Lourenço da Mata.

De acordo com a Compesa, o reabastecimento volta a ser realizado com a diminuição da chuva, após avaliação técnica das equipes da Companhia e a normalização ocorreá de acordo com o calendário de cada área.





