OPERAÇÃO Compesa elimina 40 ligações clandestinas e retoma abastecimento de 14 mil pessoas no Sertão de PE Ação foi realizada pela companhia na Adutora do Oeste, localizada no Sertão do Araripe

Uma operação encerrada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), nesta sexta-feira (25), resultou na retomada do abastecimento de água para 14 mil moradores da cidade de Ipubi, no Sertão do Araripe.

Após receber denúncias dos moradores do município que chegaram a ficar sem abastecimento por três semanas, a empresa realizou uma inspeção detalhada em 19 km da adutora do Oeste, no trecho entre o distrito de Santa Rita, em Ouricuri, e a cidade de Ipubi.

Durante a análise foram localizados diversos indícios de desvio da água. Após a constatação, a Compesa acionou a Polícia Militar para dar suporte durante uma operação de fiscalização.

Iniciada na quarta-feira (23), a ação de retirada eliminou 40 ligações clandestinas. Segundo a Compesa, os desvios eram responsáveis pelo roubo de 90% do volume de água disponibilizado para Ipubi.

De acordo com a projeção realizada pela Compesa, o crime foi responsável por causar um prejuízo de mais de R$ 50 mil.

A operação constatou ainda que as ações eram praticadas por pipeiros que realizavam a venda de água clandestina, além de produtores rurais e fábricas de gesso da região.

Entre as ligações desfeitas, algumas tinham tubulações de grande porte que permitiam o desvio de um volume maior de água.

Após a operação, a companhia registrou um boletim de ocorrência para garantir que os crimes sejam apurados. Além disso, a Compesa garantiu que seguirá com a fiscalização até que a vazão total seja reestabelecida.

Novas operações

Recém-criada, a Coordenação de Segurança Patrimonial da Compesa é responsável por cuidar do patrimônio da companhia e articular operações policiais para combater furtos em adutoras e ligações clandestinas.



Atuando em conjunto com a Secretaria de Defesa Social e as Polícias Civil e Militar em todo o estado, a coordenação está participando do planejamento de novas operações contra furtos de água.



Durante as operações a polícia utilizará os serviços de inteligência para definir as estratégias e instrumentos punitivos para os infratores.

