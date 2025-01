A- A+

PERNAMBUCO Governo assina ordem de serviço para construção do Complexo de Polícia Científica em Caruaru Obra do Complexo deve ser concluída em 420 dias, e tem o objetivo de descentralizar os serviços periciais

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, abrigará um Complexo de Polícia Científica, com unidades do Instituto de Criminalística (IC), Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB).

A ordem de serviços para o início das obras do novo espaço foi assinada nessa segunda-feira (20), pela governadora Raquel Lyra, durante reunião do programa Juntos pela Segurança. Na ocasião, a gestora também assinou um Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para otimizar as investigações tanto da gestão estadual quanto do órgão federal.

"A criação de uma das maiores estruturas de Polícia Científica do interior de Pernambuco marca a retomada de uma obra estratégica para a segurança", destacou a governadora Raquel Lyra.

Segundo a gestão, a obra do Complexo deve ser concluída em 420 dias, e tem o objetivo de descentralizar os serviços periciais, permitindo que exames como balísticos e de toxicologia forense sejam realizados em Caruaru, sem a necessidade de envio para o Recife.

"O Complexo de Polícia Científica de Caruaru realmente é um marco para a atuação da segurança pública no interior do Estado. Com a sua conclusão, conseguiremos reduzir o tempo de resposta das investigações e melhorar o atendimento à população, oferecendo ainda mais eficiência em tempo ágil na realização de exames periciais", afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Já a formalização do Acordo de Cooperação Técnica com a PRF visa o compartilhamento de bancos de dados para fortalecer as ações de segurança pública e segurança viária no Estado, além de contribuir para o desenvolvimento do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e das políticas nacionais de segurança pública e defesa social.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, Alexandre Rodrigues da Silva, explica que o acordo é a troca do sistema Alerta Brasil, da PRF, por sistemas da SDS, garantindo o compartilhamento de informações de câmeras, como placas de veículos, em tempo real.



"O Alerta Brasil é um sistema da PRF de monitoramento de veículos e vamos utilizar alguns sistemas da SDS em contrapartida, que são sistemas de informações de ocorrências e, cruzando isso, com certeza vamos ter ainda mais eficácia, tanto a PRF quanto a SDS. No momento da assinatura a gente já faz a integração, as áreas de inteligência vão conversar e disponibilizar as senhas para que as equipes tenham acesso a essas informações", disse Rodrigues.

A reunião contou com a presença de Mauro Alencar, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE); do chefe da Polícia Civil, Renato Leite; do procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), José Paulo Xavier; e do defensor público-geral do Estado, Henrique Seixas.

Também participaram o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Francisco Cantarelli; o executivo da Defesa Civil, Clóvis Ramalho; a secretária da Mulher, Juliana Gouveia; a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires; o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabricio Marques; o comandante-geral da Polícia Militar, Ivanildo Torres; e o secretário designado da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Sales.

