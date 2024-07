A- A+

medicamento Comprimido reduz 6% do peso em apenas 4 semanas em testes iniciais, anuncia laboratório Roche concluiu a primeira das três etapas dos estudos clínicos com o comprimido CT-996; diante dos resultados positivos, farmacêutica vai dar início à segunda fase

A farmacêutica Roche anunciou nesta quarta-feira (17) resultados da primeira das três fases dos estudos clínicos com o CT-996, um comprimido oral diário para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade. Em comparação com o grupo placebo, aqueles que receberam o remédio ao longo de quatro semanas apresentaram uma perda de 6,1% do peso, diz o laboratório.

O CT-996 é um agonista do GLP-1, mesma classe de medicamentos da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, e da tirzepatida, do Mounjaro. No entanto, esses fármacos, aprovados para diabetes e obesidade pelas agências reguladoras, são injetáveis.

A classe dos remédios atua no corpo humano nos receptores do hormônio GLP-1. No pâncreas, por exemplo, essa interação aumenta a produção de insulina, necessária para pacientes com diabetes. Já no estômago, o GLP-1 reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade, por isso levam à perda de peso.

“Estamos satisfeitos em ver a perda de peso clinicamente significativa em pessoas tratadas com nossa terapia oral GLP-1 CT-996, que poderá eventualmente ajudar os pacientes a lidar com as indicações de controle de peso crônico e controle glicêmico”, diz Levi Garraway, diretor médico da Roche e chefe de Desenvolvimento de Produto Global da farmacêutica em comunicado.

Em maio, o laboratório já havia anunciado dados positivos de um outro medicamento em testes agonista do GLP-1, mas injetável, o CT-388. Ao longo de 24 semanas, cerca de 6 meses, a aplicação semanal levou em média a uma perda de 18,8% no peso.

Para comparação, a semaglutida leva a uma redução de 14,9% do epso após 68 semanas, cerca de um ano e meio, segundo estudo publicado na revista científica New England Journal of Medicine.

“Após nossos dados para o CT-388, esta é a segunda leitura positiva em menos de três meses de nosso crescente pipeline metabólico, que inclui opções orais e injetáveis para atender às necessidades dos pacientes em um espectro de doenças relacionadas”, afirma Garraway. Os dados completos da fase 1 dos estudos com o comprimido oral serão apresentados em um próximo congresso médico, diz a Roche.

Segundo o laboratório, o medicamento foi bem tolerado – a maioria dos eventos adversos foram gastrointestinais e leves ou moderados.

“Com base nos dados do estudo, espera-se que o CT-996 seja usado não apenas como uma terapia para alcançar o controle glicêmico e induzir a perda de peso, mas também potencialmente para terapia de manutenção de peso oral após a perda de peso induzida por injetáveis”, continua a Roche.

O estudo, porém, foi pequeno por ser ainda de fase 1: contou com apenas cerca de 100 participantes. Isso porque o objetivo era determinar a segurança e a tolerabilidade. A eficácia é avaliada de forma mais consistente na última fase.

Agora, baseado nos resultados positivos, a farmacêutica disse que vai levar o comprimido para a segunda etapa dos testes clínicos.

Veja também

ONDA DE FRIO Frio extremo congela animais e até as ondas do mar na Argentina