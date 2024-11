Concursos para contratar professores não avaliam capacidade de ensinar, aponta estudo

A- A+

Levantamento do Todos Pela Educação em 23 estados e 19 capitais aponta que apenas 3% das questões das provas de concursos públicos para selecionar professores avaliaram a capacidade dos candidatos de saber como ensinar os objetivos de aprendizagem dos currículos. Provas práticas de seleção foram aplicadas somente em quatro redes estaduais e cinco municipais.

As questões que exploram temáticas relacionadas ao conhecimento de conteúdo — os aspectos teóricos das disciplinas — predominaram tanto nas redes estaduais (66%) quanto nas municipais (70,2%).

A análise também identificou que o conhecimento de teorias pedagógicas ocupou cerca de 17% do conteúdo das provas. O percentual de questões de legislação variou de 6% a 9%, e de diversidade e inclusão, de 2% a 3%. História e geografia locais foram cobradas em 3% do conteúdo dos exames das redes estaduais).

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou o pacote para sanar déficits de professores prevê uma seleção nacional unificada para que as redes municipais e estaduais contratarem docentes em início de carreira.

— A criação de uma prova nacional pode ser um importantíssimo instrumento para melhorias desse cenário. É mais fácil produzir um concurso com qualidade do que melhorar nos 5 mil municípios. Além disso, economizaria recursos — diz Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação.

