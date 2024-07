Confrontos deixam mais de 30 mortos em Bangladesh, onde rede de TV é incendiada

A- A+

Os confrontos em Bangladesh entre as forças de segurança e estudantes que protestavam contra um sistema de cotas de recrutamento no serviço público deixaram 32 pessoas mortas, incluindo um jornalista, de acordo com um novo balanço divulgado nesta quinta-feira (18), dia em que a sede da televisão estatal foi incendiada.

Centenas de manifestantes invadiram a polícia de choque, que disparou balas de borracha contra eles, e perseguiram policiais que se refugiaram na sede da BTV em Daca, a capital.

A multidão enfurecida incendiou o prédio da emissora e dezenas de veículos estacionados do lado de fora, disse um funcionário da BTV à AFP, sob condição de anonimato.

“O fogo ainda está se alastrando (...) Nossa transmissão foi interrompida por enquanto”, acrescentou.

Na quarta-feira, a primeira-ministra Sheikh Hasina condenou o “massacre” dos manifestantes em um discurso televisionado e prometeu que os responsáveis seriam punidos independentemente de sua afiliação política.

Mas isso não foi suficiente. A violência aumentou quando a polícia tentou novamente dispersar as manifestações com balas de borracha e granadas de gás lacrimogêneo.

“Primeiro, exigimos que a primeira-ministra se desculpe conosco”, disse Bidisha Rimjhim, uma manifestante de 18 anos. “Em segundo lugar, a justiça deve ser feita para nossos irmãos assassinados”, acrescentou.

Pelo menos 25 pessoas, incluindo um jornalista, foram mortas nesta quinta-feira, além das sete mortes registradas no início da semana, de acordo com um registro da AFP em hospitais.

As armas “não letais” da polícia são responsáveis por mais de dois terços dessas mortes, de acordo com as descrições fornecidas pelos hospitais.

Novos confrontos eclodiram em várias cidades de Bangladesh durante o dia, quando a polícia de choque atacou os manifestantes, que, por sua vez, lançaram uma nova série de barricadas humanas em estradas e rodovias.

Helicópteros resgataram na quinta-feira 60 policiais presos no telhado do campus da Universidade Canadense, palco de violentos confrontos na capital, de acordo com um comunicado do Batalhão de Ação Rápida.

Os corpos de três estudantes e de um motorista de riquixá foram transportados para um hospital em Daca.

Outras mil pessoas foram tratadas no hospital por ferimentos sofridos durante os confrontos com a polícia, disse a autoridade.

