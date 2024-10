Congresso Mariano em Fátima, Portugal, começa nesta quinta (17); confira imagens

A- A+

FÁTIMA (PORTUGAL) — A cidade sagrada de Fátima, em Portugal, sedia estas quinta (17) e sexta-feiras (18) uma grande celebração de fé, com orações, conferências e momentos de adoração. Trata-se do Congresso Mariano, iniciadohoje, sob organização da Comunidade Obra de Maria e apoio da Canção Nova.

A abertura do congresso teve presença dos fundadores da Obra de Maria, Gilberto Barbosa e Maria Salomé. Também prestigiaram o evento Eto (Wellington da Silva Jardim, vice-presidente da Fundação João Paulo II e cofundador da Canção Nova) e Luzia Santiago, cofundadora da Canção Nova. A Folha de Pernambuco foi convidada para acompanhar o evento.

“Queremos rezar por todos os jovens do Brasil e do mundo. Eles são nosso futuro. Mãe, protege aqueles que estão sofrendo com as atrocidades da guerra. Pedimos paz para as famílias, paz para o mundo. Mãe, guarda-nos nas dobras do teu manto”, disse Maria Salomé, que deixou um buquê de rosas ao lado da imagem de Nossa Senhora de Fátima.

História

Em 1917, Nossa Senhora de Fátima fez um ciclo de aparições para três crianças: Lúcia dos Santos, de 10 anos, Francisco Marto, 9, e Jacinta Marto, 7. As histórias sobre os acontecimentos foram relatadas em quatro manuscritos conhecidos por Memórias I, II, III e IV.

As primeiras aparições teriam acontecido na Cova da Iria, terreno que pertencia à família de Lúcia. Na terceira, Nossa Senhora revelou um segredo em três partes. A primeira envolvia visão do inferno e a necessidade da oração e penitência. A segunda tratava da devoção ao Imaculado Coração de Maria e à conversão da Rússia.

A última era atentado contra a vida de um Papa - muitos interpretam que seria uma profecia da tentativa de assassinato contra o Papa São João Paulo II, em 1981.A bala que o atingiu, inclusive, está em Fátima, em agradecimento do antigo Papa à Nossa Senhora de Fátima por ter salvo a vida dele.

O local das primeiras aparições é onde hoje fica a Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima - a construção foi um pedido da Virgem Maria na sexta e última aparição. Francisco e Jacinta morreram em 1919 e 1920, respectivamente.

Em 13 de outubro de 1917, ocorreu um dos milagres mais famosos, reconhecido pela Igreja Católica, de Nossa Senhora de Fátima. Uma forte chuva, em um céu completamente escuro, foi dissipada com a chegada de um “sol que dançou”, presenciado por milhares de testemunhas que estavam no local para ver a Virgem Maria - apenas Lúcia, porém, pode vê-la diretamente.

Destinos

Lúcia virou freira da Ordem das Carmelitas Descalças e faleceu em 2005, aos 97. Chamada de "vidente de Fátima", ela foi reconhecida como beata pelo Papa Francisco. Anteriormente, Francisco e Jacinta tinham sido beatificados em 13 de maio de 2000 pelo então Papa João Paulo II.

Posteriormente, em 2017, Francisco e Jacinta também foram canonizados após o caso de um menino brasileiro, Lucas, à época de cinco anos, que caiu de uma janela, tendo um traumatismo craniano muito grave. Os pais do jovem rezaram para os pastorinhos e, dois dias depois, no dia 9 de março, a criança recebeu alta e se curou sem qualquer sequela da queda ou explicação médica para o que a Igreja Católica considerou um milagre.

A exceção

Com exceção da quarta aparição, todas aconteceram nos dias 13. A que fugiu à regra foi em um dia 19, em outubro, em Valinhos. O local hoje tem um monumento com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, além de esculturas do Anjo de Portugal e das várias estações da Via-Sacra produzidas pela artista Amélia Carvalheira.

Antes das aparições da Virgem Maria, porém, os pastorinhos já tinham presenciado três visões de um Anjo, em 1916. A primeira e terceira foram Loca do Cabeço, enquanto a segunda aconteceu no Poço do Arneiro. Na área em que houve o encontro angelical, há atualmente esculturas do Anjo e dos videntes feitas por Maria Irene Vilar.

*O repórter viajou a convite da Comunidade Obra de Maria

