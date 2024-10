A- A+

PEREGRINAÇÃO "Pilar até o fim do mundo": veja a Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza A convite da Obra de Maria, Folha de Pernambuco visitou local onde ocorreu a primeira de todas as aparições marianas

ZARAGOZA (ESPANHA) — “Um pilar que permanecerá até o fim do mundo”. Foi isso o que São Tiago ouviu da Santíssima Virgem na aparição na região que hoje corresponde à Zaragoza, capital da comunidade autônoma de Aragão, na Espanha.

Situada entre Madrid, Barcelona e Valencia, distante 300 quilômetros de cada, a cidade é sede da Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar. A Folha de Pernambuco visitou o local a convite da Obra de Maria, durante peregrinação religiosa na Europa para congressos internacionais em Lourdes (França) e Fátima (Portugal).

Em uma das capelas do local, o padre Roger Luís, que viaja com o grupo de brasileiros pela Europa, celebrou uma missa. Em seguida, os peregrinos puderam conhecer a magnitude da Catedral.

História

A visão da aparição da Virgem Maria para São Tiago foi da freira alemã Anna Catarina Emmerich (1774-1824). Nela, foi relatada a seguinte mensagem para o apóstolo.

“Quero que seja edificada uma igreja; conserva este pilar onde estou sentada porque meu Filho e teu Mestre enviou-o do céu pelas mãos dos anjos; junto a ele assentarás o altar da capela, e nele obrará a virtude do Altíssimo, os portentos e maravilhas de minha intercessão, para com aqueles que, em suas necessidades, implorarem o meu patrocínio”.

Após essa mensagem, São Tiago construiu uma capela no local e colocou um pilar na parte de cima do altar, voltado para o rio Ebro. Registros históricos indicam que, em 1434, houve um incêndio na área em que viria a se tornar a catedral.

A basílica começou a ser construída em 1681 e terminou em 1711. Fica localizada na Plaza Mayor e é o maior templo barroco da Espanha, sendo um dos destinos de romaria mais procurados no país.

O título de Nossa Senhora do Pilar, inclusive, é o mais antigo da Virgem Maria, com a crença de que essa foi a primeira de todas as aparições marianas. A imagem da padroeira fica guardada na Santa Capela e aparece todos os dias com mantos oferecidos por fiéis e instituições, com exceção dos dias 2, 12 e 10 de cada mês. Todo dia 12 de outubro ocorre a festa da Pilar, festival que dura nove dias.

Resistência

No estilo barroco, a Basílica de Nossa Senhora é um dos 12 tesouros da Espanha, com torres de 90 metros de altura. Durante a Guerra Civil, há relatos de que três bombas foram lançadas sobre o templo, mas nenhuma explodiu no local.

Por falar em milagres, um dos mais conhecidos é o de Miguel Juan Pellicer. Em 1637, o jovem sofreu um acidente e precisou amputar a perna direita. O devoto visitou o Santuário de Nossa Senhora do Pilar, pedindo esmolas à porta do local. Três anos depois, a perna do jovem teria sido “reimplantada”.

