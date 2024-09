Conheça a bebida que realmente desintoxica o corpo, validada pelos médicos

A- A+

A implementação de um plano alimentar que inclua bebidas saudáveis pode ser benéfica para o corpo de várias maneiras, melhorando tanto o funcionamento dos órgãos quanto o bem-estar geral, e um dos segredos para realizá-lo é focar na hidratação.

Embora muitas bebidas que são vendidas no mercado prometam desintoxicar o corpo de forma eficaz, há certos detalhes que não são favoráveis. No caso do limão, o consumo excessivo pode causar azia, portanto, beber grandes quantidades teria um efeito totalmente adverso que o desejado. Semelhante é o processo que ocorre com o gengibre, que geralmente é seguro, mas pode causar efeitos colaterais, como fortes dores de estômago.





A resposta para as dúvidas de quem busca implementar uma boa alimentação e se hidratar corretamente é mais simples do que se imagina: consuma água. Um estudo recente publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) revelou que a água é um nutriente essencial com propriedades únicas como solvente para compostos iônicos e solutos e ajuda a manter o volume corporal, o que é essencial para prevenir a desidratação.

Em geral, a ingestão diária recomendada para homens é de 3,7 litros e para mulheres é de 2,7 litros, embora a quantidade possa variar dependendo de alguns fatores, como a atividade física realizada por cada indivíduo, a dieta alimentar e o clima da região onde reside.

Nessa linha, o relatório determinou que as células precisam de água para desempenhar adequadamente suas funções, eliminando resíduos como dióxido de carbono e ureia. Da mesma forma, uma boa hidratação facilita o funcionamento dos rins, órgãos responsáveis pela filtragem dos resíduos do corpo.

Como a ingestão de água afeta a pele?

O estudo também descobriu que uma maior ingestão de água na dieta regular poderia afetar positivamente a fisiologia normal da pele, especialmente naqueles indivíduos com menor consumo diário de água.

“Estes resultados parecem confirmar que uma maior ingestão de água na dieta habitual pode ter um impacto positivo na fisiologia normal da pele, expressa na sua hidratação e comportamento biomecânico”, escreveram os autores na conclusão do relatório.

Para a realização do estudo, os investigadores selecionaram 49 mulheres saudáveis que foram caracterizadas quanto aos seus hábitos alimentares diários , especialmente focados no consumo de água, através de um Questionário de Frequência Alimentar.

Dessa forma, criaram dois grupos, diferenciando quem consumia menos de 3.200 mililitros por dia daqueles que consumiam maior quantidade, e acrescentaram dois litros de água a ambos os grupos para observar como seus corpos respondiam.

