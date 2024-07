Conheça a planta medicinal rica em fibras que alivia a artrite, anemia e colesterol

A- A+

A alfafa é uma planta herbácea cheia de nutrientes e minerais, como vitamina K, vitamina C, cobre, manganês e ácido fólico. Por isso, é utilizada na medicina alternativa para ajudar a tratar uma grande variedade de condições, podendo ser benéfica para a saúde.

Cientificamente conhecida como Medicago sativa, a alfafa contém compostos vegetais como flavonoides, fitoestrógenos, ácidos fenólicos e saponinas. De acordo com um artigo do portal de saúde “Health”, revisado clinicamente pela nutricionista Simone Harounian, esses componentes podem ter efeitos anticancerígenos, antimicrobianos, antioxidantes e anti-inflamatórios.





Ela também é rica em fibra, uma substância que, segundo os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), é fundamental para a digestão e a saúde metabólica.

Em primeiro lugar, essa erva pode ajudar a curar a artrite. O "Verywell Health", um meio de comunicação especializado em saúde, explica que é um dos ingredientes mais utilizados em remédios para essa condição. Isso se deve, principalmente, às suas propriedades para combater a inflamação.

Por outro lado, pode contribuir para uma coagulação sanguínea eficaz. O WebMD afirmou que uma única porção de alfafa forneceria 13% da quantidade diária recomendada de vitamina K, que é importante para a coagulação do sangue.

"A vitamina K, junto com a clorofila e o ferro, também promove a produção de sangue, o que pode ajudar pessoas com anemia. No entanto, se você toma o medicamento anticoagulante Coumadin, é aconselhável limitar seu consumo, pois a vitamina K pode diminuir sua eficácia", recomendaram os especialistas do portal de saúde.

Finalmente, outro dos benefícios mais reconhecidos da alfafa é que pode diminuir o colesterol ruim, o LDL. As saponinas, compostos orgânicos dessa planta herbácea, são conhecidas por reduzir a absorção de colesterol nos intestinos.

As descobertas de um estudo da Universidade Ain Shams, no Egito, indicam que esses componentes podem inibir a absorção de colesterol no intestino, formando ligações complexas e insolúveis com ele. Depois, elas se ligariam aos ácidos biliares e aumentariam a união do colesterol às fibras.

"As saponinas podem aumentar a excreção de triglicerídeos através das fezes para reduzir os níveis de colesterol no sangue", concluíram os pesquisadores.

Como preparar infusão de alfafa?

O blog “The Right Tea”, especializado em chás, compartilhou duas maneiras de preparar uma infusão de alfafa, dependendo do tipo de produto que você tenha:

Use uma colher de chá de folhas secas de alfafa por xícara de água fervente. Em seguida, deixe descansar de 10 a 15 minutos. Finalmente, coe e beba.

Coloque uma colher de chá de sementes trituradas para cada 4 xícaras de água, ferva por 30 minutos e, depois, coe e beba.

Recomendações

Sempre é importante consultar um profissional de saúde antes de adicionar novos ingredientes à dieta. Algumas pessoas, por exemplo, podem experimentar sintomas alérgicos e, segundo o Healthline, a alfafa pode ser prejudicial para certas pessoas, como as grávidas, as que tomam anticoagulantes, as que têm um transtorno autoimune ou um sistema imunológico comprometido.

Veja também

POLÍCIA Vídeo mostra assaltante usando faca peixeira para roubar mulher em Paulista