Conheça antiga casa de Kamala Harris, colocada à disposição em plataforma de aluguel por temporada

A propriedade que já foi residência de Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à presidência pelo Partido Democrata, atraiu recentemente a atenção no Airbnb. A residência, da qual Harris foi proprietária entre 2004 e 2021, está agora disponível para aluguer através do seu novo proprietário, Zhengtao Ji, que a comprou em 2021 por 860 mil dólares (cerca de R$ 4,66 milhões na cotação atual).



Este preço representa um aumento notável em relação ao valor inicial pago por Kamala (489 mil dólares), refletindo o crescimento significativo do mercado imobiliário na região de São Francisco.

O apartamento está localizado no último andar de um edifício no bairro South of Market, local que foi elogiado por sua comodidade. Embora o imóvel não seja classificado como de luxo, oferece uma combinação de conforto e funcionalidade.





A casa tem um quarto, um banheiro completo, um lavabo e espaços adicionais que incluem corredor, cozinha, sala de jantar, sala principal, lavanderia e garagem subterrânea para um veículo. Esta configuração, embora modesta em comparação com mansões de alto padrão, proporciona um ambiente confortável e prático aos moradores.

Desde que Zhengtao Ji adquiriu a propriedade, ele fez várias melhorias para modernizar o apartamento e adequá-lo aos padrões de aluguel do Airbnb. O objetivo é gerar uma renda aproximada de US$ 6 mil por mês (cerca de R$ 32,5 mil), o que se estima poder ser alcançado devido à crescente demanda por estadias prolongadas na região. A estratégia de arrendamento de longa duração marca uma tendência no mercado imobiliário que registrou um aumento na procura de opções de habitação temporária de qualidade.

A lista do Airbnb destaca o apartamento como um “retiro chique” em um bairro conveniente e enfatiza sua conexão histórica com Kamala Harris. O local foi a casa dela durante um período significativo de sua vida profissional, durante o qual se tornou a primeira mulher promotora distrital de São Francisco, um marco importante em sua carreira. A descrição do aluguel menciona que em 2004, quando Kamala comprou o imóvel, foi um momento crucial que marcou o início de sua ascensão na arena política.

O apartamento não só oferece uma experiência de hospedagem, mas também oferece uma oportunidade única para os hóspedes se conectarem com um capítulo relevante na vida de uma figura proeminente na política americana. Ao alugar esta propriedade, os inquilinos não apenas desfrutam de um espaço confortável, mas também mergulham em uma parte da história recente de São Francisco e na ascensão política de Kamala Harris.

