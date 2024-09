A- A+

EUA Zelensky se reunirá com Joe Biden e Kamala Harris na Casa Branca em 26 de setembro Presidente ucraniano também deverá se encontrar com o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá no dia 26 de setembro na Casa Branca seu homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, que também se reunirá separadamente com a vice-presidente Kamala Harris, anunciou nesta quinta-feira (19) uma porta-voz do governo americano em um comunicado.

Está previsto que os líderes abordem a guerra entre Moscou e Kiev e o apoio de Washington à Ucrânia, especifica o texto.

Zelensky, por sua vez, planeja apresentar um "plano para a vitória", conforme disse na quarta-feira.

O presidente ucraniano também deverá se encontrar com o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump.

É "provável" que eu me reúna com ele, declarou na quarta-feira o ex-presidente americano, sem dar detalhes.

Está previsto um discurso de Zelensky na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 25 de setembro, em Nova York.

Veja também

Guerra Chefe do Hezbollah reconhece "duro golpe" e promete "punição justa" contra Israel