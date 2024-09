A- A+

TECNOLOGIA Agência de Saúde dos EUA aprova chip cerebral com promessa de devolver visão a cegos Apesar de representar um grande avanço, isso não significa que Elon Musk tenha encontrado a cura para a cegueira

A Neuralink, empresa de neurotecnologia de Elon Musk, anunciou novos avanços no desenvolvimento do chip cerebral que promete devolver a visão a cegos. Nesta terça-feira, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou o equipamento como um “dispositivo inovador”.

“Junte-se a nós em nossa busca para restaurar a visão daqueles que a perderam. Inscreva-se em nosso Cadastro de Pacientes e nas vagas em nossa página”, escreveu a empresa, após anunciar a notícia.

Musk comentou sobre o assunto e disse que o chip permitirá que até mesmo aqueles que perderam os olhos e o nervo óptico vejam. “Enquanto o córtex visual estiver intacto, permitirá que mesmo aqueles que são cegos de nascença vejam pela primeira vez”, afirmou Musk, em sua conta oficial no X.

O empresário acompanhava o anúncio com uma imagem de "Georgie La Forge", personagem da série televisiva "Star Trek", que era cego de nascença e usava um aparelho chamado VISOR que lhe permitia ver muito melhor do que outros humanos.





“Para definir as expectativas corretamente, a visão será inicialmente de baixa resolução, como os gráficos do Atari, mas com o tempo tem o potencial de ser melhor que a visão natural e permitir que você veja em comprimentos de onda infravermelho, ultravioleta ou mesmo de radar, como ‘Geordi La Forja'", comentou ele.

“Dispositivo inovador” pela FDA

Apesar de representar um grande avanço, isso não significa que Musk tenha encontrado a cura para a cegueira com o seu implante neurocerebral.

De acordo com o site oficial da FDA, o programa de ‘dispositivos inovadores’ é um projeto voluntário ao qual os desenvolvedores podem se inscrever. Segundo o meio tecnológico ‘TechCrunch’, em 2023, existiam 145 dispositivos médicos aos quais foi concedida esta designação. Desde que o programa começou, em 2015, mil foram autorizados.

Como funcionará a visão cega?

O chip neurocérebro de Elon Musk, que busca curar a cegueira, funcionaria com um conjunto de microeletrodos embutido no córtex visual que estimularia os neurônios em padrões derivados de uma câmera.

No momento, o implante Blindsight não iniciou os testes em humanos e a empresa não forneceu um cronograma para o início desta fase.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Exército israelense anuncia que bombardeou sete alvos do Hezbollah no sul do Líbano