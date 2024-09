Instagram terá "modo adolescente" obrigatório: tire suas dúvidas

A- A+

Dezenas de milhões de adolescentes com contas no Instagram podem em breve ver seus perfis públicos tornarem-se privados. O Instagram anunciou nesta semana várias novas regras que serão aplicadas nas contas - novas e existentes - dos usuários que declararam ter menos de 18 anos e que, aos poucos, já estão sendo aplicadas nos EUA, Canadá e Austrália.

No Brasil, as novas regras entram em vigor em janeiro de 2025 e serão aplicadas para todos com menos de 16 anos.

Mas, na prática, o que é a conta privada? O que muda? E que outras restrições serão aplicadas para adolescentes? Entenda, abaixo, as novas regras do Instagram.

Como funciona o perfil privado?

Os adolescentes terão sua conta registrada como privada por padrão. Nesse modo, o titular da conta deve aprovar novos seguidores antes que eles possam ver, curtir ou comentar suas postagens.

As mudanças fazem parte de umnovo esforço do Instagram, chamado “conta adolescente” , que reúne salvaguardas novas e existentes para jovens no aplicativo. A empresa disse que as configurações ajudariam a criar experiências mais apropriadas para os menores.

As mudanças de privacidade e outras no Instagram podem ajudar a lidar com as crescentes preocupações de legisladores e grupos de pais sobre os efeitos dos aplicativos de mídia social nas crianças.

Mas elas também correm o risco de irritar alguns adolescentes — que atuam como influenciadores digitais — que investem profundamente em seus perfis públicos.

O que muda no uso durante a noite?

Além de tornar todas as contas novas e existentes em privadas por padrão, o Instagram disse que agora impedirá que adolescentes recebam notificações entre 22h e 7h.

O aplicativo também limitará conteúdo sensível para menores, como nudez ou discussões sobre automutilação, e evitará mensagens diretas de pessoas que eles não seguem — restrições existentes que a empresa já havia anunciado.

O app também está introduzindo um recurso que permite aos adolescentes selecionar temas de conteúdo que gostariam de ver mais, como artes ou esportes.

Os pais podem dar autorização mais ampla?

Os usuários com idade entre 17 e 18 anos poderão mudar as configurações do "modo adolescente". Mas quem tem medo de 16 anos, não.

Se um adolescente mais jovem tentar evitar as novas restrições alterando sua data de nascimento no serviço, a Meta, empresa dona do Instagram, disse que usará tecnologia de inteligência artificial para tentar "encontrar proativamente esses adolescentes e colocá-los" em contas mais restritivas.

As restrições para menores de 16 anos podem ser flexibilizadas se um dos pais fornecer permissão através de sua própria conta no Instagram.

Quando os adolescentes verão as mudanças em suas contas?

O Instagram disse que começaria a impor as mudanças em todas as contas recém-criadas a partir desta semana. Nos próximos dois meses, a empresa planeja implementar as mudanças de privacidade e outras em contas adolescentes existentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. Adolescentes de outros países poderão ver as mudanças a partir de janeiro.

Os adolescentes não podem simplesmente mentir sobre a idade?

Alguns adolescentes podem tentar contornar as mudanças de privacidade configurando novas contas do Instagram com datas de nascimento que os façam parecer adultos. O aplicativo disse que exigirá que esses adolescentes verifiquem suas idades de várias maneiras, como enviando uma selfie em vídeo para análise de estimativa de idade.

Como as famílias podem alterar as configurações?

Para aqueles com menos de 16 anos que desejam alterar as configurações da conta com a permissão dos pais, uma família precisa configurar a ferramenta de supervisão parental do aplicativo.

A ferramenta também permite que os adultos vejam quanto tempo seu filho adolescente está gastando no Instagram, definam limites diários de tempo ou bloqueiem o uso do Instagram por seu filho adolescente durante determinados períodos, como no horário escolar.

Novos recursos da ferramenta de supervisão permitirão que os pais vejam uma lista de pessoas com quem seu adolescente recentemente enviou mensagens, bem como os tópicos de conteúdo que seu filho escolheu ver mais.

"Conta adolescente": veja o que muda

As contas serão privadas por padrão: os adolescentes vão precisar aprovar novos seguidores, e pessoas que não os seguem não podem ver ou interagir com conteúdo deles

Restrições de mensagens: só poderão receber mensagens de quem seguem ou com quem já estão conectados

Controle de conteúdo sensível: haverá exposição limitada a conteúdo delicado nas abas Explorar e Reels.

Interações limitadas: Somente pessoas seguidas podem marcar ou mencionar os adolescentes. O recurso anti-bullying ocultará palavras ofensivas

Lembretes de tempo: Notificações para sair do aplicativo serão enviadas após 60 minutos de uso diário.

Modo noturno: Silenciamento de notificações entre 22h e 7h, com respostas automáticas nas DMs.

Veja também

queimadas Incêndios podem ter afetado mais de 11 milhões de pessoas no Brasil