Conheça comidas e remédios que podem mudar a cor da pele às vezes, permanentemente

A- A+

Quando um homem de 84 anos em Hong Kong foi ao hospital com próstata aumentada, os médicos ficaram surpresos ao ver que sua pele — e até mesmo o branco dos olhos — tinha se tornado cinza-prateada.



Uma investigação mais profunda revelou depósitos de prata permeando seus tecidos, dando a ele uma tonalidade mais frequentemente reservada para ficção científica.

Longe de ser uma raridade única, em 2007, reportagens da imprensa descreveram Paul Karason como um "homem azul" depois que ele tentou curar problemas de pele e sinusite ingerindo uma solução caseira de cloreto de prata — e há muitos outros exemplos.

Esses casos marcantes revelam uma verdade profunda: nossos corpos podem exibir resíduos do que consumimos.

O ditado “você é o que você come” geralmente se refere à saúde e nutrição em geral, mas essa frase pode ser assustadoramente literal quando nossa pele assume cores inesperadas.

Os casos acima ilustram exemplos dramáticos da condição conhecida como argiria, na qual partículas de prata se acumulam no corpo.

A prata já foi um pilar nos tratamentos médicos por suas propriedades antimicrobianas. Mas evidências modernas mostram que consumir ou absorver muito pode transformar a pele de uma pessoa de maneiras que raramente desaparecem.



Na argiria, os íons de prata circulam pela corrente sanguínea e ficam incrustados na derme, uma camada abaixo da superfície onde o corpo não consegue limpá-los facilmente, a mesma em que os pigmentos da tatuagem residem.

A luz solar agrava o efeito ao desencadear um processo chamado fotorredução, que transforma íons de prata em prata metálica ou compostos relacionados.



Como resultado, peles mais claras afetadas adotam uma coloração azulada ou acinzentada. E< em peles morenas e negras, a descoloração pode aparecer como um tom cinza mais escuro ou azul-ardósia, criando efetivamente uma tatuagem inadvertida.

Um fenômeno semelhante, embora mais raro, é a crisíase, na qual depósitos de ouro se infiltram na pele. Historicamente, terapias à base de ouro eram ocasionalmente prescritas para distúrbios inflamatórios e, em alguns casos, pacientes que recebiam esses tratamentos desenvolviam uma descoloração distinta cinza-ardósia ou cinza-púrpura que, assim como a argiria, não podia ser facilmente desfeita.

Pigmentos presentes na alimentação

Os pigmentos laranja, amarelo e vermelho exercem a maior influência sobre a pele, e o laranja parece reinar supremo.



Esse tom, frequentemente associado a cenouras, batatas-doces e abóboras, vem dos carotenoides, uma classe de pigmentos encontrados naturalmente em plantas.

Cenoura - Foto: @simonovasvetlana

Os pigmentos carotenoides são solúveis em gordura. Quando consumidos, eles são absorvidos no intestino delgado e transportados via lipoproteínas na corrente sanguínea para serem armazenados principalmente em tecidos ricos em gordura, incluindo a camada subcutânea da pele.



Esse armazenamento dá à pele uma tonalidade dourada característica, principalmente quando alimentos ricos em carotenoides são consumidos em grandes quantidades.

Dos muitos carotenoides encontrados na natureza, o betacaroteno é o principal: uma forte tonalidade laranja e alta “biodisponibilidade”, termo usado para descrever a absorção de medicamentos, o tornam particularmente influente.

Os humanos metabolizam (quebram) carotenoides, presentes em cenouras, abóboras e mangas de forma seletiva. Enzimas nos intestinos e no fígado transformam betacaroteno em vitamina A, que é crucial para a visão, um sistema imunológico saudável e uma pele saudável.

No entanto, nem todo betacaroteno ingerido passa por essa transformação. Quantidades em excesso permanecem em sua forma de pigmento e são depositadas na pele, particularmente em áreas como as palmas das mãos e solas dos pés, onde a camada mais espessa da pele destaca a presença do pigmento.

A razão pela qual a pele fica laranja está na estrutura química dos carotenoides. A composição molecular do betacaroteno absorve a luz no espectro azul, refletindo a luz laranja de volta para os nossos olhos.



Outros carotenoides, como a luteína e a zeaxantina (encontradas em vegetais de folhas verdes), que tendem para o amarelo, são menos visíveis porque são menos abundantes na dieta ou não são armazenados de forma tão proeminente na pele.

Pesquisas mostram que uma dieta rica em carotenoides, que pode melhorar um brilho dourado saudável, é frequentemente percebida como mais atraente do que o bronzeamento induzido pelo sol.



Mas a moderação é a chave. A marca de sucos dos anos 90 Sunny Delight nunca se recuperou realmente da controvérsia das crianças Sunny D manchadas de laranja.

Pigmentos alimentares naturais, como antocianinas, betalaínas e clorofila, oferecem muitos benefícios à saúde, mas raramente deixam marcas.

As antocianinas, encontradas em frutas vermelhas, repolho roxo e cenouras roxas, fornecem os vermelhos, roxos e azuis profundos que associamos a esses alimentos.



Conhecidas por suas propriedades antioxidantes, elas são solúveis em água, o que significa que são rapidamente metabolizadas e, portanto, dificilmente deixam marcas na pele.

Da mesma forma, as betalaínas, os pigmentos responsáveis pelos vermelhos e amarelos intensos, oferecem benefícios desintoxicantes e anti-inflamatórios, mas são excretadas pelo corpo sem um efeito visível no tom da pele. A ingestão excessiva pode, no entanto, causar alteração na cor urinária e fecal.

Esses contos coloridos carregam mais do que uma mensagem estética. Eles destacam o equilíbrio fino necessário em nosso relacionamento com as substâncias que ingerimos.



De pigmentos saudáveis a consequências não intencionais, eles servem como um lembrete vívido de que, embora a comida possa ser um remédio e possa ser transformadora, nós somos, literalmente, o que comemos.

Michelle Lança* é professor de anatomia na Universidade de Bristol, na Inglaterra

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons

Veja também