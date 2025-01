Os 7 hábitos que fazem seu filho desenvolver inteligência emocional

A- A+

A inteligência emocional é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social de meninas e meninos, embora, em muitas ocasiões, seja deixada em segundo plano, enquanto se priorizam os resultados acadêmicos e as atividades extracurriculares. Então, como fazer para que seu filho desenvolva inteligência emocional?

Um estudo recente publicado pela CNBC Make It e conduzido por Reem Raouda, especialista em desenvolvimento infantil, revela que os pais que priorizam a inteligência emocional de seus filhos adotam certos hábitos-chave desde cedo.



Estes são os pontos a considerar:

Respeitar o silêncio emocional: Em vez de oferecer consolo ou soluções imediatas, os pais compreendem a importância de acompanhar seus filhos em silêncio. Isso permite que as crianças processem suas emoções no próprio ritmo, aprendendo a lidar com os sentimentos e a confiar na própria intuição.

Nomear as emoções: Pais emocionalmente conscientes ensinam seus filhos a identificar e expressar suas emoções. Ao compartilhar seus próprios sentimentos, promovem um ambiente em que a comunicação emocional é natural e segura, ajudando as crianças a encontrar as palavras certas para descrever o que sentem.

Pedir desculpas quando necessário: Pais que não têm medo de admitir seus erros demonstram que a responsabilidade e a humildade são valores fundamentais. Esse comportamento ensina as crianças a reparar relações e a serem mais empáticas.

Modelar a gentileza em vez de impor: Em vez de obrigar os filhos a dizer "por favor" ou "obrigado", dão o exemplo com ações. Isso permite que as crianças internalizem a importância da gentileza e da cortesia de forma natural e autêntica.

Validar suas preocupações, por menores que sejam: Levar a sério os problemas das crianças, por mais insignificantes que pareçam, reforça sua autoestima e segurança emocional. Escutar e validar suas emoções ensina que seus sentimentos são importantes e merecem respeito.

Estimular a tomada de decisões: Em vez de resolver todos os problemas para os filhos, esses pais os incentivam a pensar de forma crítica, usando perguntas como: "O que você acha que deveríamos fazer?" Isso promove a autonomia, o pensamento lógico e a confiança em suas próprias decisões.

Permitir momentos de tédio: Não planejar cada minuto da vida das crianças é essencial para o desenvolvimento da criatividade e da autorregulação. Permitir que experimentem o tédio as ensina a apreciar a própria companhia e a encontrar soluções criativas para se entreterem.

Em resumo, esses sete hábitos identificados por Reem Raouda fortalecem a inteligência emocional de meninas e meninos, ajudando-os a se tornarem adultos empáticos, resilientes e equilibrados emocionalmente, ao mesmo tempo que fortalecem os vínculos com seus pais.

