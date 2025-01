A- A+

SAÚDE Conheça o tubérculo que aumenta os níveis de colágeno e beneficia a pele Esta raiz é reconhecida pela sua capacidade de reduzir a inflamação no corpo

A busca constante em retardar a passagem do tempo na pele gerou um interesse crescente em estratégias que aumentassem a produção de colágeno. O lado positivo é que existem formas naturais de alcançar isso, que ajudam a combater os sinais visíveis do envelhecimento e também a melhorar a saúde geral do corpo.

Um dos alimentos mais conhecidos por ajudar na produção do colágeno é o caldo de ossos. Além disso, certos nutrientes como vitamina C, zinco e cobre desempenham um papel fundamental no processo de síntese de colágeno.

Porém, um dos métodos mais naturais é a incorporação de alimentos funcionais como o gengibre, que não só contribuem para a produção de colágeno, mas também oferecem múltiplos benefícios adicionais.





O poder do gengibre em oferecer benefícios à pele está na sua riqueza em antioxidantes, como os gingeróis, que auxiliam no combate aos radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo, um dos principais fatores que afetam a produção de colágeno, segundo estudo da Universidade de Utsunomiya, no Japão.

Para aproveitar ao máximo os benefícios deste tubérculo, recomenda-se consumir entre 1 e 2 gramas da raiz fresca ou seu equivalente em pó, o que equivale aproximadamente a uma colher de chá. Este versátil alimento pode ser apreciado em infusões, combinando fatias frescas com água quente, ou como condimento nas refeições.

Além disso, adicionar gengibre ralado a sopas, saladas ou pratos salteados é uma maneira simples de incorporá-lo à sua dieta diária, segundo o site de bem-estar Healthline. Também pode ser incluído em vitaminas, principalmente se misturado com frutas ricas em vitamina C, como laranja ou kiwi, para aumentar ainda mais a síntese de colágeno.

Além disso, o gengibre oferece uma ampla gama de benefícios à saúde. Fortalece o sistema imunológico graças às suas propriedades antimicrobianas, reduz a inflamação e as dores nas articulações e ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Estas qualidades fazem do gengibre um ingrediente essencial para o bem-estar geral, bem como um aliado inestimável para manter a vitalidade e a juventude do corpo. Porém, é importante lembrar que antes de adicionar um alimento à dieta é recomendado consultar um nutricionista.

Outros alimentos que aumentam o colágeno naturalmente

Para entender por que o colágeno é tão importante, é fundamental conhecer sua função no organismo. Esta proteína estrutural atua como um andaime que proporciona elasticidade e resistência à pele, fortalece as articulações e protege os órgãos internos. À medida que envelhecemos, o corpo produz menos colágeno, o que pode se traduzir em rugas, fraqueza nas articulações e outros sinais visíveis e internos de envelhecimento. Portanto, estimular a sua produção é fundamental para manter uma boa saúde ao longo do tempo.

Existem vários alimentos que podem aumentar o colágeno naturalmente. Segundo a revista Health, são eles:

Frutas cítricas: laranjas, limões, toranjas e limas são ricos em vitamina C, nutriente essencial para a síntese de colágeno. Consumir sucos naturais ou incorporar essas frutas em saladas é uma excelente forma de aproveitar seus benefícios.

Ovo: a clara do ovo é rica em prolina , um aminoácido essencial para a produção de colágeno.

Nozes e sementes de chia: são excelentes fontes de zinco e cobre, minerais necessários para ativar as enzimas que sintetizam o colágeno.

Vegetais de folhas verdes: espinafre, couve e acelga são ricos em antioxidantes como a luteína, que protege as células da pele e promove um ambiente adequado para o colágeno. Esses vegetais podem ser consumidos em saladas, refogados ou smoothies verdes.

Alho: contém compostos de enxofre que estimulam a produção de colágeno e também possui propriedades antimicrobianas. Pode ser utilizado como base para molhos ou como ingrediente nas mais diversas receitas.

