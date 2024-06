Conheça os cinco alimentos que atuam como anticoagulantes naturais

A- A+

A coagulação sanguínea é um processo vital que, em certas situações, pode ter efeitos adversos significativos na saúde. Problemas como acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos e insuficiências renais são algumas das patologias associadas à formação desses coágulos.



Durante a gravidez, por exemplo, eles também podem causar complicações. Incluir alimentos com propriedades anticoagulantes naturais na dieta pode ser uma ferramenta eficaz para prevenir esses problemas e melhorar a recuperação.





O que são coágulos sanguíneos?

Os coágulos sanguíneos são massas semissólidas que podem bloquear o fluxo do sangue, colocando a vida em risco. Formam-se nas artérias e podem causar derrames cerebrais, ataques cardíacos e tromboses. Esses coágulos podem ser estacionários, causando trombose, ou ainda se desprender e viajar pelo corpo, resultando em embolias. Dependendo da localização e gravidade, eles podem ser fatais.

Quais tipos de anticoagulantes existem?

Os medicamentos anticoagulantes evitam a formação de coágulos ou impedem seu crescimento, mas não os dissolvem, segundo a Mayo Clinic. Existem dois tipos principais: os de ação indireta, que se combinam com proteínas para melhorar a coagulação, e os de ação direta, que inibem essas massas semissólidas. Além dos medicamentos, certos alimentos podem atuar como anticoagulantes naturais e serem um complemento valioso para o tratamento médico.

Quais alimentos são anticoagulantes naturais?

Alho

O alho é conhecido por suas propriedades antioxidantes e sua capacidade de reduzir o colesterol no sangue. Ele contém um composto chamado "ajoeno", que impede que as plaquetas se aglomerem e formem coágulos. Consumir alho regularmente, portanto, pode ser benéfico para a saúde cardiovascular.

Cebola

A cebola é um poderoso anticoagulante natural, principalmente quando consumida crua, pois o calor pode destruir algumas de suas propriedades benéficas. Além dos efeitos anticoagulantes, a cebola é rica em fibras, o que a torna um excelente suplemento nutricional.

Gengibre

O gengibre ajuda a prevenir a acumulação de sangue, favorecendo sua diluição. Ele pode ser consumido de diversas formas, como infusão de raiz fervida ou adicionado às refeições. O gengibre também possui propriedades anti-inflamatórias, o que o torna um alimento saudável e multifuncional.

Vitamina E

Presente em alimentos como ovos, trigo, amêndoas, abacates e vegetais de folhas escuras, a vitamina E é um anticoagulante eficaz. Promove a formação de glóbulos vermelhos e dilata os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo o risco de coágulos.

Cúrcuma

A cúrcuma, comumente utilizada na culinária, também é um potente anticoagulante natural. Seu composto ativo, a curcumina, ajuda a prevenir a formação de coágulos e possui propriedades anti-inflamatórias. No entanto, é importante não combiná-la com outros anticoagulantes, como aspirina, naproxeno, varfarina e ibuprofeno, especialmente pessoas com distúrbios hemorrágicos.

