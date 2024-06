A 'supervitamina' presente em alguns alimentos com benefícios para os olhos, pele e fígado

A- A+

Melhorar a nossa saúde depende principalmente de nós mesmos. Isso porque optar por alimentos saudáveis, evitar o sedentarismo e ficar longe de hábitos nocivos, é uma tarefa individual. Na alimentação, uma escolha adequada do que se consome passará pela incorporação de vitaminas, minerais, fibras, proteínas e outros nutrientes que o corpo necessita para o seu funcionamento e manutenção.

Uma 'supervitamina' necessária

De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, as vitaminas são um grupo de substâncias necessárias para o funcionamento, crescimento e desenvolvimento celular normal. A nutricionista Lucette Talamas, por sua vez, explica que quem não tem deficiência grave de vitaminas deve obtê-las por sua incorporação no cardápio do dia a dia.

É necessário destacar que existem 13 vitaminas e uma delas é uma das mais recomendadas porque tem papel fundamental na nutrição do cérebro, mas também oferece benefícios para a pele, olhos, cabelos, fígado e boca. Trata-se das vitaminas do complexo B: B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B3 (Niacina), B5 (Ácido Pantotênico), B6 (Piridoxina), B7 (Biotina), B9 (Ácido Fólico) e B12 (Cobalamina).

Elas são responsáveis pela produção de energia através da conversão dos alimentos. Por sua vez, formam neurotransmissores que regulam a cognição, o humor e o sono. Outro benefício para a saúde é que ajudam a manter o sistema nervoso e reduzem o risco de declínio cognitivo.

A vitamina B pode ser adicionada ao corpo através dos alimentos de uma forma muito fácil, pois está presente, em maior ou menor grau, em muitos alimentos. São eles:

Nozes;

Carne de porco;

Grãos integrais;

Legumes;

Banana;

Fígado;

Queijo;

Iogurte;

Espinafre;

Brócolis;

Frango;

Atum;

Abacate;

Laranja;

Ovos;

Arroz integral.

