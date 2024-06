Toma Ozempic ou Wegovy? Especialistas criam recomendações para alimentação saudável durante uso

A- A+

Especialistas da nutrição criaram uma série de recomendações para homens e mulheres que estão usando medicamentos a base do GLP-1, hormônio que promove a saciedade, como Ozempic, Wegovy ou Zepbound, sobre o que consumir para manter uma boa alimentação e ficar saudável, mesmo comendo menos.

As diretrizes têm como objetivo “equipar os médicos com conhecimento e ferramentas para ajudar a apoiar resultados nutricionais para seus pacientes tratados com medicamentos antiobesidade”, disse a pesquisadora Lisa Neff, diretora executiva de assuntos médicos globais da Eli Lilly and Company, que faz o medicamento Zepbound.

As diretrizes, elaboradas após uma revisão de evidências, exigem que as mulheres que tomam um medicamento para perder peso comam entre 1.200 a 1.500 calorias por dia.

Homens que usam a medicação devem ingerir de 1.500 a 1.800 calorias por dia.

A alimentação diária deve incluir:



- Cerca de 60 a 70 gramas de proteína. As fontes recomendadas incluem feijão, frutos do mar, carne magra, aves, laticínios com baixo teor de gordura e ovos.

- Carboidratos saudáveis que devem constituir cerca de 45% a 65% da ingestão total de energia, com açúcares adicionados limitados a menos de 10% da ingestão. Grãos integrais, nozes e sementes, frutas, vegetais e laticínios são recomendados.

- Gorduras constituindo entre 20% e 35% da ingestão energética, com gorduras saturadas limitadas a menos de 10% da ingestão. São recomendados: nozes, sementes, abacate, óleo vegetal, peixes gordurosos e frutos do mar; evite alimentos fritos e com alto teor de gordura devido aos efeitos gastrointestinais associados aos medicamentos para perder peso.

- Cerca de 21 a 25 gramas de fibra diariamente para mulheres e 30 a 38 gramas para homens. Frutas, legumes e grãos integrais são fontes recomendadas; um suplemento de fibra pode ser usado se uma pessoa não for capaz de atingir as metas de fibra por meio da dieta.

Os especialistas ainda recomendam de dois a três litros de líquidos, incluindo água, bebidas com baixas calorias e laticínios com baixo teor de gordura.

A cafeína deve ser limitada ou evitada. As diretrizes também recomendam a suplementação de multivitaminas, cálcio e vitamina D para garantir que a pessoa esteja obtendo os níveis diários necessários desses micronutrientes.

A diretriz diz que todos os pacientes que estejam tomando estes medicamentos devem ser auxiliados por um médico ou nutricionista que deva monitorar a ingestão alimentar dos pacientes e fazer uma dieta balanceada de acordo com o desejo e a rotina de cada um. Para assim, também, garantir que não haja nenhum sinal de desnutrição.

"Este é um guia importante que reconhece a necessidade de uma avaliação nutricional completa antes e durante o tratamento com medicamentos anti-obesidade. Muitos pacientes precisam de orientação detalhada sobre o que e quanto comer para garantir a qualidade ideal da dieta, evitar deficiências nutricionais e evitar perda muscular excessiva enquanto tomando medicamentos anti-obesidade", escreveram os pesquisadores.

