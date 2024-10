A- A+

SAÚDE PF irá investigar contaminação de pessoas com HIV após transplantes no Rio Ministério da Saúde já determinou auditoria no sistema de transplante do estado

A Polícia Federal irá investigar a contaminação de seis pessoas que testaram positivo para HIV após receberem órgãos transplantados no estado do Rio de Janeiro. A apuração pela PF deverá ocorrer uma vez que há afetação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Sistema Nacional de Transplantes.

Até o momento houve a confirmação de infecção por HIV de dois doadores e seis receptores que tiveram teste positivo. De acordo com o Ministério da Saúde, "a situação está sendo tratada com extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias e preservar a confiança da população nesse serviço essencial".

Nesta sexta-feira, a pasta informou que determinou uma auditoria urgente pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denusasus) no sistema de transplante do Rio de Janeiro, além da apuração de eventuais irregularidades.

De acordo com a pasta, o erro aconteceu nos testes que são realizados antes da autorização do transplante. O laboratório contratado pela Fundação Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, para o atendimento ao programa de transplantes é privado e será interditado a pedido do Ministério da Saúde.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o governo dará assistência especializada às seis pessoas testaram positivo. Já a secretária de saúde do Estado informou que os pacientes já diagnosticados terão como base hospitalar o Centro Hospitalar Pedro Ernesto e contarão com uma equipe multidisciplinar para acompanhamento.

