ACIDENTE Coreia do Sul tacha caixa-preta de avião que explodiu como 'irrecuperável' e vai enviá-la aos EUA Gravador de dados foi danificado em pior acidente aéreo da história do país

Os investigadores do acidente aéreo de Jeju, o pior desastre aéreo da Coreia do Sul, que deixou 179 mortos, anunciaram nesta quarta-feira que vão enviar uma das caixas-pretas do avião aos Estados Unidos para análise.

“O gravador de dados de voo danificado foi considerado irrecuperável para a extração de dados em todo o país”, disse o vice-ministro encarregado da aviação civil, Joo Jong-wan.

Por isso, disse, “foi acordado transportá-lo para os Estados Unidos para análise junto ao Conselho Nacional de Transportes” daquele país.

O avião da Tailândia com 181 pessoas a bordo fez uma aterrissagem de emergência no domingo, sem ter acionado o trem de pouso, no aeroporto da cidade de Muan, no Sudoeste da Coreia do Sul.

A aeronave, um Boeing 737-800, deslizou pela pista até colidir com um muro de concreto, onde pegou fogo. Dois comissários de bordo foram resgatados com vida, e as 179 pessoas restantes a bordo morreram.

O vice-ministro Joo anunciou na quarta-feira que os investigadores extraíram os primeiros dados de uma das caixas-pretas do voo 2216 da Jeju Air.

A remoção inicial do gravador de voz da cabine “já foi concluída”, disse Joo. “Com base nesses dados preliminares, planejamos começar a convertê-lo para um formato de áudio”, acrescentou.

A segunda caixa-preta do avião também foi recuperada mas “foi encontrada sem conector”, explicou o vice-ministro. Horas depois, disse que o objeto seria enviado para os Estados Unidos.

As autoridades inicialmente citaram uma colisão com pássaros como a provável causa da tragédia, mas posteriormente apontaram a presença de uma barreira no final da pista como possível razão do ocorrido.

