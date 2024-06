A- A+

Peru Corpo de alpinista italiano é encontrado em montanha no Peru Tomás Franchini, de 35 anos, sofreu uma queda no domingo enquanto subia a face nordeste do nevado Cashan, com 5.716 metros de altura

O corpo de um alpinista italiano que sofreu um acidente ao tentar escalar uma montanha coberta de neve com mais de 5 mil metros de altura no Peru foi encontrado, informou nesta terça-feira a Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP).



Tomás Franchini, de 35 anos, sofreu uma queda no domingo enquanto subia a face nordeste do nevado Cashan, com 5.716 metros de altura, na região central de Áncash, cerca de 400 km ao norte de Lima.

“É com profundo pesar que informamos a morte do experiente montanhista Tomás Franchini na montanha Cashan”, afirmou a AGMP em comunicado. “Numa operação coordenada, o corpo foi recuperado na tarde de segunda-feira, completando assim os esforços de busca e salvamento”, acrescentou a associação.

A organização informou que está coordenando com as autoridades a transferência do corpo do estrangeiro para a cidade vizinha de Huaraz, a fim de cumprir a lei.

Ao longo de sua carreira como montanhista, Franchini realizou diversas atividades de altíssimo nível em diferentes cadeias de montanhas ao redor do mundo.

“O seu legado como montanhista e a sua paixão pelas montanhas viverão na memória daqueles que o conheceram”, afirmou a organização.

Em maio, o corpo de um turista israelense que desapareceu há quase um mês em uma cordilheira peruana durante uma caminhada foi encontrado a mais de 5 mil metros acima do nível do mar.

A Cordilheira Branca, como é conhecida a cordilheira do nordeste do Peru, que abriga montanhas cobertas de neve como Huascarán (6.768 metros) e Cashan (5.716 metros), é uma área turística frequentada por alpinistas de várias partes do mundo.

Veja também

CASO TRANSWOLFF Tribunal manda soltar Pandora, chefe de empresa de ônibus denunciado por lavar dinheiro do PCC