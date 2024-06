A- A+

malha aérea Aeroporto principal do Peru retoma voos após problemas na pista de pouso Problema foi gerado por "um curto-circuito nas redes" que fornecem eletricidade à pista

O Aeroporto Internacional Jorge Chávez, único terminal aéreo da capital do Peru, retomou nesta segunda-feira (3) as operações de voo após quase 12 horas de suspensão devido a uma falha no sistema de iluminação da pista de pouso, anunciou a operadora.

“A operação de partidas e chegadas de voos no Aeroporto Internacional Jorge Chávez foi retomada”, informou o consórcio Lima Airport Partners (LAP), que opera o principal aeroporto do Peru.

Todos os voos de chegada e partida foram suspensos na noite de domingo devido a uma falha no sistema de iluminação da sua pista de pouso, que afetou milhares de passageiros e obrigou ao cancelamento de mais 120 voos.

Dezenas de voos internacionais foram desviados para países vizinhos e muitos outros foram desviados para terminais aéreos no interior do Peru que estavam sobrecarregados pela demanda.

A LAP indicou que as operações foram suspensas até às 05h00 (07h00 no horário de Brasília) desta segunda-feira, enquanto na madrugada os técnicos da estatal proprietária de todos os aeroportos peruanos (Corpac) trabalharam para reparar uma falha elétrica.

O problema foi gerado por “um curto-circuito nas redes” que fornecem eletricidade à pista, informou José Luis Barrios, presidente do diretório da Corpac, em declarações ao programa televisivo Quarto Poder.

Uma falha no sistema de iluminação da pista começou depois das 18h (20h no horário de Brasília) de domingo, segundo a LAP.

O aeroporto internacional de Lima possui apenas uma pista de pouso, enquanto avança na construção de uma segunda, que entrará em operação no final do ano.

A fornecedora de Jorge Chávez desde 2001 é o grupo alemão Fraport AG, em conjunto com a International Finance Corporation.

