A- A+

Igreja Católica Corpus Christi: o que é e onde acompanhar celebração no Recife? Celebração católica, é marcada por missas e procissões, além de ser acompanhada dos tradicionais tapetes. Igrejas do Recife têm programação especial

Leia também

• Corpus Christi: PRF reforçará fiscalização nas estradas

• Confira o que abre o que fecha no dia de Corpus Christi em Pernambuco

• Prefeitura do Recife transfere ponto facultativo de Corpus Christi para sexta-feira (31)

Tradicionalmente celebrado 60 dias após a Páscoa, Corpus Christi é uma das solenidades mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica. O festejo religioso costuma ser marcado por momentos de devoção nas missas e procissões que, nesta data, também são acompanhadas dos tapetes de Corpus Christi, elaborados para transformar as ruas em um grande altar ao ar livre para a adoração do Santíssimo Sacramento.

De acordo com o padre Augusto César, reitor da Igreja de Santa Teresinha, no Derby, o dia representa o momento em que Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue para seguir presente no meio humano após a morte, estabelecendo o Sacramento da Eucaristia.

“A festa de Corpus Christi é a celebração da Eucaristia, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento e na hóstia consagrada. A Eucaristia é o próprio Cristo vivo e ressuscitado, presente na hóstia consagrada em corpo, sangue, alma e divindade”, explicou.

Preparativos

No Recife, os preparativos começaram ainda ontem, com a confecção das tapeçarias que acompanharão o caminho das procissões. Os fiéis que desejarem observar de perto a tradição artística e sagrada poderão acompanhar a missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, Zona Norte da capital. A celebração está marcada para as 19h30 de hoje e contará com uma procissão que deverá realizar a passagem do Santíssimo Sacramento no trajeto ornado pelos tapetes.

Na Igreja Matriz do Espinheiro, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, será o responsável pela Solenidade de Corpus Christi que começará às 16h. A Catedral fica localizada na rua Conselheiro Portela, 339.

No bairro das Graças, a Igreja Matriz realizará uma missa às 7h. Logo após, o Santíssimo Sacramento será exposto sobre o altar para adoração dos fiéis ao longo do dia. Às 19h, uma missa solene acontecerá seguida de uma procissão. Na capela da Jaqueira e na Igreja de Santa Teresinha, no Derby, o ritual começa às 17h.

Já no Santuário do Morro da Conceição, em Casa Amarela, a partir das 8h começa a procissão do Santíssimo Sacramento. Às 18h, será rezado o Santo Terço, em preparação à Solene Celebração de Corpus Christi, que terá início às 19h30. Ao término da cerimônia, o Ostensório com o Santíssimo Sacramento vai ser conduzido pelo celebrante e passará por cima do tapete de Corpus Christi.

Significado de Corpus Christi

A festividade cristã homenageia a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, a solenidade é marcada por procissões e adorações do Santíssimo Sacramento, reafirmando a fé na transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. A data convida os fiéis a refletirem sobre a centralidade da Eucaristia na vida cristã e a renovarem seu compromisso de amor e serviço ao próximo, de acordo com os ensinamentos de Jesus.

Veja também

México Candidato a vereador é assassinado no centro do México