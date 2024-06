Correr de jejum faz mal para a saúde? Entenda quem pode praticar atividade sem comer

A- A+

Um dos principais questionamentos dos corredores é: correr em jejum faz bem ou mal para a saúde? A resposta não é definitiva e vai depender das necessidades, objetivos e capacidades de cada corredor.

A recomendação geral é que o atleta se alimente cerca de 30 a 60 minutos antes do exercício. O jejum só pode ser considerado por corredores que já têm o corpo adaptado ao esporte e, principalmente, acostumados com a prática de alguns exercícios em jejum.



É necessário acompanhamento esportivo para entender o esforço que a corrida exige em cada corpo e se o jejum não afeta o desempenho.





Quem pode correr em jejum?

Este hábito não é indicado para grávidas, pessoas com diabetes e sedentários que vão iniciar na corrida. Neste último caso, o ideal é esperar alguns meses até que o corpo se adapte ao exercício, para depois começar a treinar em jejum.

Ventagens:

Menor risco de ter desconfortos gastrointestinais durante a atividade física, como gases, dor de barriga, estufamento abdominal;

Facilidade logística — você acorda e vai correr, sem ter de se preocupar em comer algo às 6h, 5h da manhã, quando muitos ainda não sentem fome;

Melhor desempenho em provas de longa distância, pois o corpo passa a aproveitar melhor a gordura corporal como combustível e há uma economia da energia vinda dos carboidratos.

Como adaptar o corpo ao jejum?

Quando comemos antes do treino, elevamos a glicemia (nível de açúcar no sangue) e a insulina sinaliza para o organismo que devemos usar os "carboidratos" (que estão na forma de glicose e glicogênio) como principal combustível para o exercício. Mas o estoque de carboidrato no corpo é limitado e, se não for reposto, o desempenho esportivo é afetado.

Em jejum, como o nível de açúcar no sangue está baixo, a gordura corporal é usada como combustível do treino. Mas o organismo de quem não está adaptado ao jejum "desaprendeu" a utilizar a gordura de forma eficiente, daí a necessidade de uma adaptação.

Para acostumar o organismo, é preciso ter o acompanhamento de um nutricionista, para reduzir aos poucos a quantidade de comida que consumida antes do treino. Nas primeiras corridas em jejum, é preciso necessário a intensidade e a duração da atividade física.

