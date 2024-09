A- A+

covid-19 Covid-19 continua aumentando no país, afirma novo levantamento da Fiocruz, veja os estados com maior Há aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em todas as faixas etárias

Os casos de Covid-19 continuam aumentando em todo o país, de acordo com informações do último boletim Infogripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (5).



De acordo com o levantamento, os estados com maior crescimento são São Paulo e Goiás. Nestes locais, a doença está associada às ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os dados são referentes ao período de 25 a 31 de agosto.

Devido à grande movimentação de pessoas entre São Paulo e outras regiões do país, os pesquisadores alertam que o aumento de SRAG por Covid-19 no estado pode impulsionar a disseminação e o crescimento da doença em outros estados nas próximas semanas.



Já os casos de SRAG por vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza A, causador da gripe, mantêm tendência de queda na maior parte do território.

Covid prevalece entre adolescentes e adultos

No cenário nacional, observa-se aumento nos casos de SRAG em todas as faixas etárias analisadas. Dados laboratoriais mostram que nas crianças e adolescentes de até 14 anos, esse crescimento está relacionado ao rinovírus. Nas demais faixas etárias, o aumento das hospitalizações está associado à Covid-19.

Veja também

Esquema de trânsito CTTU monta esquema especial de trânsito para desfile de 7 de setembro